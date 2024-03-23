Безопасность школ и вузов Ростовской области обеспечат казаки и дружинники

«Школы и детские сады обязательно нужно усиленно охранять», «По-моему, нужно уже выставить патруль из ДПС и Росгвардии по городу, и на въезд в город проверять машины. А то заезжай, кто хочет и с чем хочет», «Переведите, пожалуйста, колледжи на дистант в целях безопасности обучающихся и преподавателей», — обратились к губернатору его подписчики.