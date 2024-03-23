Безопасность школ и вузов Ростовской области обеспечат казаки и дружинники

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе 23 марта провели заседание антитеррористической комиссии. Причиной собрания стал теракт в «Крокус Сити Холле», во время которого пострадали или были убиты несколько сотен посетителей.
По словам губернатора, в настоящий момент для защиты дончан и общественных пространств привлекли дополнительные силы из числа правоохранительных органов и сотрудников МЧС. Кроме того, в регионе отменили все массовые мероприятия, а также очные занятия в школах и вузах, заменив их дистанционным обучением.
Также губернатор Василий Голубев напомнил, что уже с 25 марта большинство школьников уйдут на каникулы, что позволит проверить оборудование, обеспечивающее безопасность учреждений образования. Он добавил, что к работам по патрулированию образовательных организаций и их территории подключат казачьи подразделения и дружинников.
Кроме того, органы МЧС и представители администраций собираются провести проверки соблюдения мер безопасности в ТЦ по всей Ростовской области.
Вместе с этим Василий Голубев призвал земляков быть внимательными, осторожными и не поддаваться панике, чтобы не мешать работе органов правопорядка.
«Школы и детские сады обязательно нужно усиленно охранять», «По-моему, нужно уже выставить патруль из ДПС и Росгвардии по городу, и на въезд в город проверять машины. А то заезжай, кто хочет и с чем хочет», «Переведите, пожалуйста, колледжи на дистант в целях безопасности обучающихся и преподавателей», — обратились к губернатору его подписчики.