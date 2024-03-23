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Безопасность школ и вузов Ростовской области обеспечат казаки и дружинники

Безопасность школ и вузов Ростовской области обеспечат казаки и дружинники

23 марта 2024, 10:25
Фото: 1MI
Безопасность школ и вузов Ростовской области обеспечат казаки и дружинники
В Ростовской области задействуют казачьи подразделения и дружинников для охраны учреждений образования, об этом объявил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе 23 марта провели заседание антитеррористической комиссии. Причиной собрания стал теракт в «Крокус Сити Холле», во время которого пострадали или были убиты несколько сотен посетителей.

По словам губернатора, в настоящий момент для защиты дончан и общественных пространств привлекли дополнительные силы из числа правоохранительных органов и сотрудников МЧС. Кроме того, в регионе отменили все массовые мероприятия, а также очные занятия в школах и вузах, заменив их дистанционным обучением.

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Также губернатор Василий Голубев напомнил, что уже с 25 марта большинство школьников уйдут на каникулы, что позволит проверить оборудование, обеспечивающее безопасность учреждений образования. Он добавил, что к работам по патрулированию образовательных организаций и их территории подключат казачьи подразделения и дружинников.

Кроме того, органы МЧС и представители администраций собираются провести проверки соблюдения мер безопасности в ТЦ по всей Ростовской области.

Вместе с этим Василий Голубев призвал земляков быть внимательными, осторожными и не поддаваться панике, чтобы не мешать работе органов правопорядка.

«Школы и детские сады обязательно нужно усиленно охранять», «По-моему, нужно уже выставить патруль из ДПС и Росгвардии по городу, и на въезд в город проверять машины. А то заезжай, кто хочет и с чем хочет», «Переведите, пожалуйста, колледжи на дистант в целях безопасности обучающихся и преподавателей», — обратились к губернатору его подписчики.

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