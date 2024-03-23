Безопасность усилили на трассе М-4 «Дон» после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Службы транспортной безопасности сейчас работают в режиме повышенной готовности, вводится допконтроль на дорогах. Водителей попросили отнестись к этому с пониманием.
Отмечается, что сейчас в усиленном режиме функционирует служба помощи на дорогах.
Напомним, что в «Крокус Сити Холл», который находится в Подмосковье, произошло нападение на людей. Неизвестные расстреливали посетителей, погибли десятки граждан и есть большое количество раненых.
После этого глава донского региона Василий Голубев отменил все развлекательные мероприятия на выходных. Также он выразил соболезнования близким погибших.