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Published Сегодня, 06:53

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Безопасность усилили на трассе М-4 «Дон» после теракта в «Крокусе»

Безопасность усилили на трассе М-4 «Дон» после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 06:53
Фото: 1MI
В Ростовской области усилили меры безопасности на дорогах, в том числе трассе М4 «Дон», говорится в заявлении «Автодора».

Службы транспортной безопасности сейчас работают в режиме повышенной готовности, вводится допконтроль на дорогах. Водителей попросили отнестись к этому с пониманием.

Отмечается, что сейчас в усиленном режиме функционирует служба помощи на дорогах.

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Напомним, что в «Крокус Сити Холл», который находится в Подмосковье, произошло нападение на людей. Неизвестные расстреливали посетителей, погибли десятки граждан и есть большое количество раненых.

После этого глава донского региона Василий Голубев отменил все развлекательные мероприятия на выходных. Также он выразил соболезнования близким погибших.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Безопасность#Автодор#Происшествия
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