«Братский брат»: Баста посвятил Ростову мрачную песню о тяжелой жизни

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Трек артистов называется «Босые ноги». Видео к нему по всей видимости снимали в Ростове. На кадрах можно заметить неострой, дворы спальных районов и самих рэперов. Трек посвящен тяжелому и сложному взрослению в Ростове и криминалу.
«Тут тяжёлая жизнь, короткая жизнь, пацан, забери свой шанс.
Ростов малой, Ростов пацан, Ростов пахан.
Братский брат, тут братский круг, Ростов — папа-хулиган», — зачитывает Баста.
Это не первый трек рэпера, посвященный родному городу. Однако первый — написанный в столь мрачных и даже драматичных тонах.
Сам Баста давно в Ростове не живет и навряд ли вынужден зарабатывать на жизнь криминалом. Например, только один ресторанный бизнес принес ему 200 миллионов рублей дохода.