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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Баста и Jakone выпустили трек, посвященный криминальной жизни в Ростове

«Братский брат»: Баста посвятил Ростову мрачную песню о тяжелой жизни

23 марта 2024, 06:05
Фото: Telegram-канал Басты
Баста и Jakone выпустили трек, посвященный криминальной жизни в Ростове

Баста посвятил Ростову мрачную песню о «братских братьях»

Баста выпустил трек, посвященный криминальной жизни в Ростове, видео с песней опубликовано в Telegram-канале рэпера.

Трек артистов называется «Босые ноги». Видео к нему по всей видимости снимали в Ростове. На кадрах можно заметить неострой, дворы спальных районов и самих рэперов. Трек посвящен тяжелому и сложному взрослению в Ростове и криминалу.

«Тут тяжёлая жизнь, короткая жизнь, пацан, забери свой шанс.

Ростов малой, Ростов пацан, Ростов пахан.

Братский брат, тут братский круг, Ростов — папа-хулиган», — зачитывает Баста.

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Это не первый трек рэпера, посвященный родному городу. Однако первый — написанный в столь мрачных и даже драматичных тонах.

Сам Баста давно в Ростове не живет и навряд ли вынужден зарабатывать на жизнь криминалом. Например, только один ресторанный бизнес принес ему 200 миллионов рублей дохода.

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