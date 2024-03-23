Часть жителей Ростовской области останется без телевидения с 25 марта

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
С 25 по 31 марта на станциях планируются профилактические работы, которые потребуют отключения передающего оборудования.
Некоторые из этих работ могут быть отменены или перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.
В понедельник, 25 марта, сигнал может пропасть в населенных пунктах Ильинка, Константиновск. На следующий день это коснется Весело-Вознесенки, Зеленолугского, Крюково, Талловерова.
Ограничения 27 марта будут действовать в Орловском, Знаменке, Новошахтинске. В четверг, 28 числа, это коснется Солонецкого, Жуковского, Новошахтинска.
А 29 марта сигнала не будет в населенных пунктах Горняцкий, Камышевка, Семикаракорск, Титовка.
Ранее власти объяснили, почему в части Ростова не слышно сирены.