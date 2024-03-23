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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Часть жителей Ростовской области останется без телевидения с 25 марта

Часть жителей Ростовской области останется без телевидения с 25 марта

23 марта 2024, 05:23
Фото: 1MI
В Ростовской области по причине технических работ может пропасть телерадиосигнал с 25 марта, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

С 25 по 31 марта на станциях планируются профилактические работы, которые потребуют отключения передающего оборудования.

Некоторые из этих работ могут быть отменены или перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

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В понедельник, 25 марта, сигнал может пропасть в населенных пунктах Ильинка, Константиновск. На следующий день это коснется Весело-Вознесенки, Зеленолугского, Крюково, Талловерова.

Ограничения 27 марта будут действовать в Орловском, Знаменке, Новошахтинске. В четверг, 28 числа, это коснется Солонецкого, Жуковского, Новошахтинска.

А 29 марта сигнала не будет в населенных пунктах Горняцкий, Камышевка, Семикаракорск, Титовка.

Ранее власти объяснили, почему в части Ростова не слышно сирены.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Технические работы#Телерадиосигнал#Отключение#Профилактические работы
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