Что отменили в Ростовской области из-за теракта в подмосковном «Крокусе»

Также, по предварительной информации, отменили все мероприятия в «Точке кипения» и ЦИЦ Ростова-на-Дону, Ростовском-на-Дону зоопарке, где отказались от показательных кормлений и мастер-классов. Кроме того, Ростовский государственный музыкальный театр объявил, что все спектакли на выходных отменяются, порядок возврата билетов обещают опубликовать позже. Вместе с ним от постановок отказался театр драмы имени Горького и цирк.