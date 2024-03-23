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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

Что отменили в Ростовской области из-за теракта в подмосковном «Крокусе»

Что отменили в Ростовской области из-за теракта в подмосковном «Крокусе»

23 марта 2024, 09:18
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Что отменили в Ростовской области из-за теракта в подмосковном «Крокусе»
В Ростовской области уточнили список мероприятий, отмененных из-за теракта в Crocus City Hall, об этом рассказали местные Telegram-каналы.

Напомним, накануне в Красногорске произошел масштабный теракт в ТРЦ «Crocus City Hall». Неизвестные люди проникли в здание с оружием, расстреляли посетителей, а после подожгли концертный зал. В результате теракта, по предварительным оценкам, пострадали 183 человека, десятки людей погибли.

В связи с произошедшим в Ростовской области приняли решение отменить все массовые мероприятия, включая спортивные состязания и театральные постановки.

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В субботу, 23 марта, Telegram-канал «Яблоко. Дон» сообщил, что 23 марта сразу два донских вуза приняли решение провести занятия для студентов дистанционно, кроме того, один из крупнейших вузов Ростовской области принял решение об усилении мер безопасности в корпусах.

Также, по предварительной информации, отменили все мероприятия в «Точке кипения» и ЦИЦ Ростова-на-Дону, Ростовском-на-Дону зоопарке, где отказались от показательных кормлений и мастер-классов. Кроме того, Ростовский государственный музыкальный театр объявил, что все спектакли на выходных отменяются, порядок возврата билетов обещают опубликовать позже. Вместе с ним от постановок отказался театр драмы имени Горького и цирк.

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