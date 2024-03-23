Депутат Госдумы от Ростовской области призвал вернуть смертную казнь для террористов

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Депутат разъясняет, что наши войска в зоне СВО уверенно идут вперед, уничтожая укрофашистов и наемников, которые прибывают из западных стран помогать Зеленскому в дальнейшем развитии и распространении неонацизма.
«Учитывая, что на линии фронта у ВСУ нет побед, Буданов — начальник украинской разведки неоднократно заявлял о том, что они будут разными способами убивать русских в любой точке. Это призыв к терроризму — самое низменное и кощунственное, что могут делать люди», — отмечает Виктор Водолацкий.
Для пресечения повтора трагедии, которая произошла в «Крокус сити холле», спикер говорит о необходимости возвращения смертной казни. Это, по мнению депутата, станет сдерживающим фактором для всех, кто приезжает в нашу страну с грязными намерениями.
«Каждый житель не только Ростовской области, но и всей России, сегодня должен понимать, что если в квартиру в его подъезде или в частным дом в поселке заселяются неизвестные лица, то об этом нужно сразу проинформировать спецслужбы. Это намного уменьшит спецслужбам работу по выявлению на нашей территории тех, кто приезжает, чтобы выполнить задуманное черное дело», — говорит собеседник.
Также депутат рекомендует увеличить в Ростовской области муниципальные казачьи дружины. А по всей России возобновить работу добровольных народных дружин.
«Малый и средний бизнес, большие холдинги и корпорации должны принять участие в том, чтобы данные отряды добровольных народных дружин были хорошо снабжены специальными средствами связи, транспортом и всем необходимым для обеспечения безопасности детского и взрослого населения. Это тоже послужит сдерживающим фактором для прибытия в нашу страну людей с нехорошими намерениями», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Брянской области задержали двух подозреваемых в теракте «Крокус сити холла».