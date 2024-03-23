rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Депутат Водолацкий призывал ростовчан помогать спецслужбам из-за ЧП в «Крокусе»

Депутат Госдумы от Ростовской области призвал вернуть смертную казнь для террористов

23 марта 2024, 16:52
Фото: 1MI
Депутат Водолацкий призывал ростовчан помогать спецслужбам из-за ЧП в «Крокусе»

Ростовский депутат Водолацкий призвал вернуть смертную казнь для террористов

Произошедшее в «Крокус сити холле» — это чудовищная трагедия. Учитывая, что Ростовская область находится на острие всех проблем, каждый житель должен понимать, что если рядом заселились незнакомые лица, надо информировать об этом спецслужбы, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Депутат разъясняет, что наши войска в зоне СВО уверенно идут вперед, уничтожая укрофашистов и наемников, которые прибывают из западных стран помогать Зеленскому в дальнейшем развитии и распространении неонацизма.

«Учитывая, что на линии фронта у ВСУ нет побед, Буданов — начальник украинской разведки неоднократно заявлял о том, что они будут разными способами убивать русских в любой точке. Это призыв к терроризму — самое низменное и кощунственное, что могут делать люди», — отмечает Виктор Водолацкий.

Для пресечения повтора трагедии, которая произошла в «Крокус сити холле», спикер говорит о необходимости возвращения смертной казни. Это, по мнению депутата, станет сдерживающим фактором для всех, кто приезжает в нашу страну с грязными намерениями.

«Каждый житель не только Ростовской области, но и всей России, сегодня должен понимать, что если в квартиру в его подъезде или в частным дом в поселке заселяются неизвестные лица, то об этом нужно сразу проинформировать спецслужбы. Это намного уменьшит спецслужбам работу по выявлению на нашей территории тех, кто приезжает, чтобы выполнить задуманное черное дело», — говорит собеседник.

Количество жертв теракта в «Крокус сити холле» выросло до 83 человек
Узнать подробнее

Также депутат рекомендует увеличить в Ростовской области муниципальные казачьи дружины. А по всей России возобновить работу добровольных народных дружин.

«Малый и средний бизнес, большие холдинги и корпорации должны принять участие в том, чтобы данные отряды добровольных народных дружин были хорошо снабжены специальными средствами связи, транспортом и всем необходимым для обеспечения безопасности детского и взрослого населения. Это тоже послужит сдерживающим фактором для прибытия в нашу страну людей с нехорошими намерениями», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Брянской области задержали двух подозреваемых в теракте «Крокус сити холла».

В Брянской области задержали двух из четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе»
Узнать подробнее
Читайте также:
Эксперт призвал усилить охрану в местах скопления ростовчан после ЧП в «Крокусе»Что отменили в Ростовской области из-за теракта в подмосковном «Крокусе»Дети в Ростовской области будут учиться дистанционно из-за теракта в «Крокусе»
#Общество#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Терроризм#Ростов#Спецслужбы#Наемники#Смертная казнь#Укрофашисты#Неонацизм#Грязные намерения#Казачьи дружины#Добровольные народные дружины
Подпишитесь
В театрах Ростова рассказали, на какие даты перенесут отмененные спектакли
Сегодня, 09:29
Политолог призвал жителей Ростова не ходить в торговые центры после теракта
Сегодня, 16:40
После теракта «Крокус Сити Холле» пропала многодетная семья из Таганрога
Сегодня, 14:46
«Детей страшно отпускать»: дончане требуют перевести школы на дистант с 25 марта
Сегодня, 16:11
Спасатель рассказал, как вести себя во время вооруженного нападения
Сегодня, 16:32
"