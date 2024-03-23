Депутат Госдумы от Ростовской области призвал вернуть смертную казнь для террористов

«Каждый житель не только Ростовской области, но и всей России, сегодня должен понимать, что если в квартиру в его подъезде или в частным дом в поселке заселяются неизвестные лица, то об этом нужно сразу проинформировать спецслужбы. Это намного уменьшит спецслужбам работу по выявлению на нашей территории тех, кто приезжает, чтобы выполнить задуманное черное дело», — говорит собеседник.