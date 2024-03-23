«Детей страшно отпускать»: дончане требуют перевести школы на дистант с 25 марта

«В городе Каменск-Шахтинский дети выходят в школу с 25 марта, уже в школьных чатах написали, что всё без изменений. Ни о каком дистанционном обучении речи нет. Нормальной охраны в школах нет, детей страшно отпускать. Просим принять меры», «Школьники уходят на каникулы, а колледжи учатся! Не разумнее ли колледжи перевести на дистант с понедельника?», «Переведите на дистант школы! Родители не могут детей спокойно в школу отпускать. Дети чувствуют себя в опасности в школе!», — оставили сообщения под постами губернатора жители Ростовской области.