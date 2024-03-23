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Published Сегодня, 16:11

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«Детей страшно отпускать»: дончане требуют перевести школы на дистант с 25 марта

«Детей страшно отпускать»: дончане требуют перевести школы на дистант с 25 марта

23 марта 2024, 16:11
Фото: 1MI
«Детей страшно отпускать»: дончане требуют перевести школы на дистант с 25 марта

В школах Ростовской области требуют ввести дистанционное обучение с 25 марта

В Ростовской области родители школьников и учащихся колледжей попросили перевести детей на «дистанционку» из-за теракта в «Крокус Сити Холле», комментарии появились в Telegram-канале губернатора Василия Голубева.

Напомним, минувшим вечером в Подмосковье в концертном зале Crocus City Hall произошел теракт, унесший жизни 133 граждан, в числе которых были пожилые люди, взрослые и дети всех возрастов. К вечеру субботы удалось задержать четырех боевиков и несколько их пособников, которые были задействованы в атаке на ТЦ, концертный зал и подготовили для террористов пути отступления.

Произошедшее стало причиной перевода учащихся донских школ на дистанционное обучение, уже с понедельника большая часть детей должны уйти на весенние каникулы, что позволит провести масштабную проверку оборудования, обеспечивающего безопасность в школах.

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Однако уже к вечеру в Telegram-канале Василия Голубева появились десятки комментариев от дончан, требующих перевести школы в Аксае, Аксайском районе и Каменске-Шахтинском и донские колледжи на дистанционное обучение, поскольку дети в этих муниципалитетах должны приступить к учебе с 25 марта после завершения весенних каникул.

«В Батайске в школе пнуть ногой можно и калитка открылась. Никакой безопасности», «Детям в школах должны провести инструктаж, что делать в ЧС», «Переводите школу на дистанционное обучение!», — попросили дончане.

«В городе Каменск-Шахтинский дети выходят в школу с 25 марта, уже в школьных чатах написали, что всё без изменений. Ни о каком дистанционном обучении речи нет. Нормальной охраны в школах нет, детей страшно отпускать. Просим принять меры», «Школьники уходят на каникулы, а колледжи учатся! Не разумнее ли колледжи перевести на дистант с понедельника?», «Переведите на дистант школы! Родители не могут детей спокойно в школу отпускать. Дети чувствуют себя в опасности в школе!», — оставили сообщения под постами губернатора жители Ростовской области.

Ответа на эту просьбу жители региона пока не получили.

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