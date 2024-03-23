Дети из Ростовской области были в «Крокусе» во время теракта

В ответ на запрос редакции замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин объявил, что в общей сложности в соревнованиях участвовали 10 дончан. Он рассказал, что соревнования проходили в отеле «Аквариум», который находится рядом с корпусом «Крокус Экспо 3».