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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

Дети из Ростовской области были в «Крокусе» во время теракта

Дети из Ростовской области были в «Крокусе» во время теракта

23 марта 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney
Дети из Ростовской области были в «Крокусе» во время теракта
Власти Ростовской области рассказали, что случилось с донскими детьми-танцорами, приехавшими в «Крокус» на Чемпионат России по бальным танцам, информацией поделился замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Напомним, минувшим вечером, 22 марта, в подмосковном ТЦ «Крокус сити холле» произошел один из самых громких терактов за всю историю современной России. Неустановленным лицам удалось пронести в ТРЦ оружие и открыть стрельбу по посетителям торгового центра и зрителям концерта группы «Пикник».

Вместе с этим утром 23 марта журналистам RostovGazeta стало известно, что во время теракта в «Крокусе» проходил Чемпионат России по бальным танцам, в котором принимали участие и дети из Ростовской области.

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В ответ на запрос редакции замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин объявил, что в общей сложности в соревнованиях участвовали 10 дончан. Он рассказал, что соревнования проходили в отеле «Аквариум», который находится рядом с корпусом «Крокус Экспо 3».

Благодаря тому, что Чемпионат проходил в другом здании, никто из дончан и их сопровождающих не пострадал.

«Спортсмены оперативно покинули площадку», — добавил Сергей Тюрин.

Ранее стало известно, как будут учиться дети в Ростовской области после теракта в «Крокусе».

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