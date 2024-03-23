Дети из Ростовской области были в «Крокусе» во время теракта

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Напомним, минувшим вечером, 22 марта, в подмосковном ТЦ «Крокус сити холле» произошел один из самых громких терактов за всю историю современной России. Неустановленным лицам удалось пронести в ТРЦ оружие и открыть стрельбу по посетителям торгового центра и зрителям концерта группы «Пикник».
Вместе с этим утром 23 марта журналистам RostovGazeta стало известно, что во время теракта в «Крокусе» проходил Чемпионат России по бальным танцам, в котором принимали участие и дети из Ростовской области.
В ответ на запрос редакции замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин объявил, что в общей сложности в соревнованиях участвовали 10 дончан. Он рассказал, что соревнования проходили в отеле «Аквариум», который находится рядом с корпусом «Крокус Экспо 3».
Благодаря тому, что Чемпионат проходил в другом здании, никто из дончан и их сопровождающих не пострадал.
«Спортсмены оперативно покинули площадку», — добавил Сергей Тюрин.
Ранее стало известно, как будут учиться дети в Ростовской области после теракта в «Крокусе».