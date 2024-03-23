Дети в Ростовской области будут учиться дистанционно из-за теракта в «Крокусе»

Напомним, вечером пятницы, 22 марта, Россию сотрясла новость об ужасающем теракте в подмосковном «Крокус сити холле», унесшем жизни десятков людей. Тогда в ТЦ открыли стрельбу, посетители бросились из здания, однако злоумышленники начали преследовать их. В результате теракта, по предварительной информации, пострадали сотни людей.