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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:47

Дети в Ростовской области будут учиться дистанционно из-за теракта в «Крокусе»

Дети в Ростовской области будут учиться дистанционно из-за теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 07:26
Фото: 1MI
Дети в Ростовской области будут учиться дистанционно из-за теракта в «Крокусе»

Дистанционное обучение ввели в школах Таганрога после теракта в «Крокусе»

Часть школьников Ростовской области перевели на дистанционное обучение из-за теракта в «Крокусе», об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в личном Telegram-канале.

Напомним, вечером пятницы, 22 марта, Россию сотрясла новость об ужасающем теракте в подмосковном «Крокус сити холле», унесшем жизни десятков людей. Тогда в ТЦ открыли стрельбу, посетители бросились из здания, однако злоумышленники начали преследовать их. В результате теракта, по предварительной информации, пострадали сотни людей.

В связи с текущими событиями в Ростовской области усилили меры безопасности, это касается и трассы М-4 «Дон», являющейся главной дорогой региона и ежедневно пропускающей десятки тысяч автомобилей.

Утром 23 марта глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил землякам, что по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева в регионе отменили все массовые мероприятия.

Траурные баннеры появились в Ростове-на-Дону после теракта в «Крокусе»
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Кроме того, в Таганроге для школьников и студентов решили провести дистанционные занятия 23 марта, чтобы у учащихся не было необходимости посещать места массового скопления людей.

По словам Андрея Фатеева, власти уже приняли все необходимые меры для усиления безопасности населения.

«Обращаюсь к вам, таганрожцы, воздержитесь от мест массового скопления людей, проведите время с близкими, в кругу семьи», — добавил в своем сообщении глава администрации, призвав земляков позаботиться о своей безопасности.

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