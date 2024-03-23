Дети в Ростовской области будут учиться дистанционно из-за теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Напомним, вечером пятницы, 22 марта, Россию сотрясла новость об ужасающем теракте в подмосковном «Крокус сити холле», унесшем жизни десятков людей. Тогда в ТЦ открыли стрельбу, посетители бросились из здания, однако злоумышленники начали преследовать их. В результате теракта, по предварительной информации, пострадали сотни людей.
В связи с текущими событиями в Ростовской области усилили меры безопасности, это касается и трассы М-4 «Дон», являющейся главной дорогой региона и ежедневно пропускающей десятки тысяч автомобилей.
Утром 23 марта глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил землякам, что по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева в регионе отменили все массовые мероприятия.
Кроме того, в Таганроге для школьников и студентов решили провести дистанционные занятия 23 марта, чтобы у учащихся не было необходимости посещать места массового скопления людей.
По словам Андрея Фатеева, власти уже приняли все необходимые меры для усиления безопасности населения.
«Обращаюсь к вам, таганрожцы, воздержитесь от мест массового скопления людей, проведите время с близкими, в кругу семьи», — добавил в своем сообщении глава администрации, призвав земляков позаботиться о своей безопасности.