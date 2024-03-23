Эксперт призвал усилить охрану в местах скопления ростовчан после ЧП в «Крокусе»

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Собеседник уверен, что целью произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле» было запугивание российского народа.
«С 8 марта Америка начала говорить о том, что будут теракты. Очень серьезным стало прямое обвинение президента Сербии Александра Вучича о том, что Америка знала и не предупредила», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог разъясняет, что независимо от напряжения между странами, в плане терроризма спецслужбы всегда при возникновении угрозы обменивались данными. Поскольку террористические угрозы — это совсем иное, нежели конфликты между стран.
«А если они этого не сделали, то напрашивается подозрение, что вполне возможно могли быть причастны к подготовке этой атаки», — делится мыслями эксперт.
Спикер добавляет, что террористы вели себя, как профессионалы, прошедшие места боевых действий. Они были максимально подготовлены. А это может свидетельствовать о том, что теракт готовился не одну неделю.
По мнению эксперта, не исключено, что это могла быть совместная операция британцев, американцев, украинцев и лояльных американских группировок, нанятых с целью отвести подозрение от Украины.
«Я не исключаю, что проводилась рекогносцировка здания обслуживающим персоналом, работающим в „Крокус Сити Холле“. Ведь, согласитесь, для того, чтобы так быстро подпалить крышу, нужно знать все входы и выходы, места расположения охраны и многое другое. Для этого должны были быть источники», — поясняет эксперт.
Собеседник добавляет, что в «Крокус Сити Холле» ранее проходили концерты и других исполнителей. Однако на них работала профессиональная охрана.
«А когда охранники вооружены только пистолетами, конечно же, такое оружие бесполезно против террористов», — отмечает Михайлов.
Эксперт рассуждает, что наличие вооруженной охраны, возможно, отражается на стоимости билетов на концерт. Однако, по его словам, такого быть не должно.
Политолог настаивает на пересмотрах способов организации и проведения массовых мероприятий. В частности, он предлагает обеспечивать безопасность граждан с помощью государственного подразделения. Приглашать посетителей за два часа до концерта и тщательно проверять каждого. А если кому не нравится — человек вправе не приходить на концерт или не проводить мероприятие.
Эксперт предупреждает, что подобные террористические атаки могут произойти в любом городе России, в том числе и в Ростове.
«Думаю, что сейчас у нас будет введена какая-то регламентация деятельности развлекательных мероприятий. Поскольку когда мы участвуем в столь масштабном противостоянии, режим ЧС необходим. Понятно, что кто-то не досчитается денег. Но деньги — это тлен. Главное сейчас безопасность наших граждан», — уверен политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что множество горожан пришли к стихийному мемориалу жертв «Крокус Сити Холла» в Ростове.