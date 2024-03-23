Эксперт призвал усилить охрану в местах скопления ростовчан после ЧП в «Крокусе»

Политолог настаивает на пересмотрах способов организации и проведения массовых мероприятий. В частности, он предлагает обеспечивать безопасность граждан с помощью государственного подразделения. Приглашать посетителей за два часа до концерта и тщательно проверять каждого. А если кому не нравится — человек вправе не приходить на концерт или не проводить мероприятие.