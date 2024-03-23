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Published Сегодня, 10:55

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Эксперт призвал усилить охрану в местах скопления ростовчан после ЧП в «Крокусе»

Эксперт призвал усилить охрану в местах скопления ростовчан после ЧП в «Крокусе»

23 марта 2024, 10:55
Фото: 1MI
Эксперт призвал усилить охрану в местах скопления ростовчан после ЧП в «Крокусе»
Кто может стоять за произошедшей трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле», почему это произошло, и что делать в Ростове для недопущения подобного, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Знали и молчали

Собеседник уверен, что целью произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле» было запугивание российского народа.

«С 8 марта Америка начала говорить о том, что будут теракты. Очень серьезным стало прямое обвинение президента Сербии Александра Вучича о том, что Америка знала и не предупредила», — отмечает Евгений Михайлов.

Политолог разъясняет, что независимо от напряжения между странами, в плане терроризма спецслужбы всегда при возникновении угрозы обменивались данными. Поскольку террористические угрозы — это совсем иное, нежели конфликты между стран.

«А если они этого не сделали, то напрашивается подозрение, что вполне возможно могли быть причастны к подготовке этой атаки», — делится мыслями эксперт.

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Кто мог стоять

Спикер добавляет, что террористы вели себя, как профессионалы, прошедшие места боевых действий. Они были максимально подготовлены. А это может свидетельствовать о том, что теракт готовился не одну неделю.

По мнению эксперта, не исключено, что это могла быть совместная операция британцев, американцев, украинцев и лояльных американских группировок, нанятых с целью отвести подозрение от Украины.

«Я не исключаю, что проводилась рекогносцировка здания обслуживающим персоналом, работающим в „Крокус Сити Холле“. Ведь, согласитесь, для того, чтобы так быстро подпалить крышу, нужно знать все входы и выходы, места расположения охраны и многое другое. Для этого должны были быть источники», — поясняет эксперт.

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Охрана на концертах

Собеседник добавляет, что в «Крокус Сити Холле» ранее проходили концерты и других исполнителей. Однако на них работала профессиональная охрана.

«А когда охранники вооружены только пистолетами, конечно же, такое оружие бесполезно против террористов», — отмечает Михайлов.

Эксперт рассуждает, что наличие вооруженной охраны, возможно, отражается на стоимости билетов на концерт. Однако, по его словам, такого быть не должно.

Политолог настаивает на пересмотрах способов организации и проведения массовых мероприятий. В частности, он предлагает обеспечивать безопасность граждан с помощью государственного подразделения. Приглашать посетителей за два часа до концерта и тщательно проверять каждого. А если кому не нравится — человек вправе не приходить на концерт или не проводить мероприятие.

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Что может измениться в Ростове после трагедии

Эксперт предупреждает, что подобные террористические атаки могут произойти в любом городе России, в том числе и в Ростове.

«Думаю, что сейчас у нас будет введена какая-то регламентация деятельности развлекательных мероприятий. Поскольку когда мы участвуем в столь масштабном противостоянии, режим ЧС необходим. Понятно, что кто-то не досчитается денег. Но деньги — это тлен. Главное сейчас безопасность наших граждан», — уверен политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что множество горожан пришли к стихийному мемориалу жертв «Крокус Сити Холла» в Ростове.

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