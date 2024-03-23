Губернатор Голубев рассказал, какие мероприятия отменены на Дону с 23 марта

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Он выразил соболезнования родным погибших в результате теракта. Также губернатор пожелал выздоровления те, кто был ранен во время нападения.
«Принято решение об отмене увеселительных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные», — заявил глава региона.
Пользователи в комментариях согласились с этим решением.
«Отменяйте и дальше, правильно все. Безопасность превыше всего», — заявили местные жители.
«Соболезнования родным и близким погибшим», — пишут ростовчане.
«Давайте будем проявлять бдительность и внимательность в таких сложных условиях», — говорится в комментариях.
Напомним, что в «Крокус Сити Холле» неизвестные начали расстреливать людей. В результате теракта погибли десятки человек.