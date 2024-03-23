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Published Сегодня, 06:07

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Updated Сегодня, 06:09

Губернатор Голубев рассказал, какие мероприятия отменены на Дону с 23 марта

Губернатор Голубев рассказал, какие мероприятия отменены на Дону с 23 марта

23 марта 2024, 06:07
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за нападения на торговый комплекс в Подмосковье отменили развлекательные мероприятия, рассказал губернатор Василий Голубев.

Он выразил соболезнования родным погибших в результате теракта. Также губернатор пожелал выздоровления те, кто был ранен во время нападения.

«Принято решение об отмене увеселительных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные», — заявил глава региона.

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Пользователи в комментариях согласились с этим решением.

«Отменяйте и дальше, правильно все. Безопасность превыше всего», — заявили местные жители.

«Соболезнования родным и близким погибшим», — пишут ростовчане.

«Давайте будем проявлять бдительность и внимательность в таких сложных условиях», — говорится в комментариях.

Напомним, что в «Крокус Сити Холле» неизвестные начали расстреливать людей. В результате теракта погибли десятки человек.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Отмена мероприятий#Теракт в Крокусе
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