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Published Сегодня, 10:55

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Губернатор Ростовской области призвал жестко наказать виновников теракта в «Крокусе»

Губернатор Ростовской области призвал жестко наказать виновников теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 10:55
Фото: donland
Губернатор Ростовской области призвал жестко наказать виновников теракта в «Крокусе»

Губернатор Ростовской области Голубев высказался о теракте в «Крокус Сити Молл»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал теракт в ТЦ «Крокус» и концертном зале «Крокус Сити Холл», официальное заявление опубликовала пресс-служба донского правительства.

Напомним, минувшим вечером Россию и Ростовскую область потрясли новости о теракте, произошедшем в ТЦ «Крокус» и концертном зале Crocus City Hall. Час от часа число жертв и пострадавших растет, к 13.50 мск число погибших, по предварительной информации, увеличилось до 115 человек.

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На фоне произошедшего донские власти в срочном порядке усилили меры безопасности и объявили о грядущих масштабных проверках мест массового скопления людей.

В свою очередь сам губернатор Василий Голубев охарактеризовал произошедшее как чудовищный теракт.

«Совершившие его обязательно должны быть наказаны, наказаны как можно жёстче», — заявил Голубев, добавив, что жители и власти Ростовской области соболезнуют пострадавшим и близким жертв трагедии.

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