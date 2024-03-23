Губернатор Ростовской области призвал жестко наказать виновников теракта в «Крокусе»

Напомним, минувшим вечером Россию и Ростовскую область потрясли новости о теракте, произошедшем в ТЦ «Крокус» и концертном зале Crocus City Hall. Час от часа число жертв и пострадавших растет, к 13.50 мск число погибших, по предварительной информации, увеличилось до 115 человек.