Губернатор Ростовской области призвал жестко наказать виновников теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Напомним, минувшим вечером Россию и Ростовскую область потрясли новости о теракте, произошедшем в ТЦ «Крокус» и концертном зале Crocus City Hall. Час от часа число жертв и пострадавших растет, к 13.50 мск число погибших, по предварительной информации, увеличилось до 115 человек.
На фоне произошедшего донские власти в срочном порядке усилили меры безопасности и объявили о грядущих масштабных проверках мест массового скопления людей.
В свою очередь сам губернатор Василий Голубев охарактеризовал произошедшее как чудовищный теракт.
«Совершившие его обязательно должны быть наказаны, наказаны как можно жёстче», — заявил Голубев, добавив, что жители и власти Ростовской области соболезнуют пострадавшим и близким жертв трагедии.