Количество жертв теракта в «Крокус сити холле» выросло до 83 человек

Напомним, минувшей ночью Следком объявил, что число жертв составило не меньше 60 граждан, однако уже тогда сотрудники органов предупредили, что информация уточняется, и количество погибших может оказаться больше. С того момента в больницах скончались еще пять жертв теракта, в настоящий момент врачи борются за жизни раненых и пытаются стабилизировать состояние пострадавших.