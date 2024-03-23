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Количество жертв теракта в «Крокус сити холле» выросло до 83 человек

Количество жертв теракта в «Крокус сити холле» выросло до 83 человек

23 марта 2024, 08:07
Фото: 1MI
Количество жертв теракта в «Крокус сити холле» выросло до 83 человек
Федеральные власти объявили, что число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» выросло до 183 человек, число погибших — до 83 граждан, трое из них дети, подробностями поделился портал «Новые известия».

Напомним, в Красногорске вечером пятницы, 22 марта, произошел масштабный теракт, который потряс не только Россию, но и весь мир. В результате нападения группы неустановленных лиц пострадали или были убиты сотни людей.

Портал «Новые известия» со ссылкой на федеральный Минздрав рассказал, что на сегодняшний день в стационарах остаются 115 граждан, в том числе дети, нуждающиеся в помощи врачей и находящиеся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, после теракта скончались три ребенка.

Дети из Ростовской области были в «Крокусе» во время теракта
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Сообщается, что к текущему часу число пострадавших во время теракта в ТРЦ выросло до 183 человек, восемь из них несовершеннолетние. Кроме того, увеличилось число жертв теракта, теперь их 83 человека.

Напомним, минувшей ночью Следком объявил, что число жертв составило не меньше 60 граждан, однако уже тогда сотрудники органов предупредили, что информация уточняется, и количество погибших может оказаться больше. С того момента в больницах скончались еще пять жертв теракта, в настоящий момент врачи борются за жизни раненых и пытаются стабилизировать состояние пострадавших.

Пока неизвестно, находились ли в числе пострадавших жители Ростовской области. Журналисты направили запрос местным органам власти, однако ответа пока не поступило. Данные уточняются.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай высказался о теракте в «Крокус сити холле».

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