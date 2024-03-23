Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 24 и по 31 марта

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В понедельник, 25 марта, электричества не будет на улицах Дундича, Конституционная, 20-лет Октября, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская. Это коснется улиц Камская, Волжская, Брестская, Карбышева, 1-я Грамши.
Во вторник ограничения введут по улицам Алма-Атинская, Кизитериновская балка, Комсомольская, 45-я линия, Сарьяна, Ручейная, Александровский. На следующий день обесточат улицы 2-я Киргизская, Казахская, переулки Обский, Уральский, Ухтомский.
В четверг это коснется переулка Крыловской, улиц Красных Зорь и Петровская. В пятницу света не будет в переулке Крыловской, на улицах Красных Зорь, Петровская, Станиславского и проспекте Соколова.
Ранее жители Новошахтинска рассказали, как несколько суток выживали без света и тепла.