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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 24 и по 31 марта

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 24 и по 31 марта

23 марта 2024, 04:59
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону планируют отключения электричества на следующей неделе, что затронет большое количество домов, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 25 марта, электричества не будет на улицах Дундича, Конституционная, 20-лет Октября, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская. Это коснется улиц Камская, Волжская, Брестская, Карбышева, 1-я Грамши.

Во вторник ограничения введут по улицам Алма-Атинская, Кизитериновская балка, Комсомольская, 45-я линия, Сарьяна, Ручейная, Александровский. На следующий день обесточат улицы 2-я Киргизская, Казахская, переулки Обский, Уральский, Ухтомский.

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В четверг это коснется переулка Крыловской, улиц Красных Зорь и Петровская. В пятницу света не будет в переулке Крыловской, на улицах Красных Зорь, Петровская, Станиславского и проспекте Соколова.

Ранее жители Новошахтинска рассказали, как несколько суток выживали без света и тепла.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Отключения света
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