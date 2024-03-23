Около 3,8 миллиарда рублей потратят на содержание дорог в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В пятницу, 22 марта, донской Минтранс опубликовал шесть аукционов для поиска подрядчиков, которые возьмут на себя содержание дорог в Ростовской области. Общая стоимость контрактов составила 3,79 миллиарда рублей.
Согласно документам закупок, за эти деньги подрядчикам предстоит заботиться о содержании в нормативном состоянии почти 7,6 тысячи километров донских дорог. А это значит им придется своевременно убирать, ремонтировать дороги целиком и мелкие ямы на них, заменять дорожные знаки, если это необходимо, а также проводить другие работы. Содержанием дорог предстоит заниматься с 1 июля 2024 по 30 июня 2025 года.
Прием заявок закроют 8 апреля, подрядчиков выберут через два дня.
Ранее эксперт рассказал, почему бесполезно латать ямы на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.