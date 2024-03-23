Около 3,8 миллиарда рублей потратят на содержание дорог в Ростовской области

Согласно документам закупок, за эти деньги подрядчикам предстоит заботиться о содержании в нормативном состоянии почти 7,6 тысячи километров донских дорог. А это значит им придется своевременно убирать, ремонтировать дороги целиком и мелкие ямы на них, заменять дорожные знаки, если это необходимо, а также проводить другие работы. Содержанием дорог предстоит заниматься с 1 июля 2024 по 30 июня 2025 года.