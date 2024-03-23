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Published Сегодня, 15:18

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Updated Сегодня, 15:20

Около 3,8 миллиарда рублей потратят на содержание дорог в Ростовской области

Около 3,8 миллиарда рублей потратят на содержание дорог в Ростовской области

23 марта 2024, 15:18
Фото: 1MI
Около 3,8 миллиарда рублей потратят на содержание дорог в Ростовской области
В Ростовской области выделили почти 3,8 миллиарда рублей на содержание донских дорог, сведения об этом появились на портале Госзакупок.

В пятницу, 22 марта, донской Минтранс опубликовал шесть аукционов для поиска подрядчиков, которые возьмут на себя содержание дорог в Ростовской области. Общая стоимость контрактов составила 3,79 миллиарда рублей.

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Согласно документам закупок, за эти деньги подрядчикам предстоит заботиться о содержании в нормативном состоянии почти 7,6 тысячи километров донских дорог. А это значит им придется своевременно убирать, ремонтировать дороги целиком и мелкие ямы на них, заменять дорожные знаки, если это необходимо, а также проводить другие работы. Содержанием дорог предстоит заниматься с 1 июля 2024 по 30 июня 2025 года.

Прием заявок закроют 8 апреля, подрядчиков выберут через два дня.

Ранее эксперт рассказал, почему бесполезно латать ямы на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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