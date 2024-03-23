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Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Эксперт рассказал, как провести выходные в Ростове после событий в «Крокусе»

Политолог призвал жителей Ростова не ходить в торговые центры после теракта

23 марта 2024, 16:40
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, как провести выходные в Ростове после событий в «Крокусе»

Политолог Амбросимов призвал жителей Ростова не ходить в торговые центры

После отмены массовых мероприятий в Ростовской области из-за теракта в «Крокус сити холле», горожанам лучше воздержаться и от посещения на выходных крупных торговых центров.

Напомним, что группа вооруженных людей в камуфляже открыла стрельбу по людям в зрительном зале «Крокус сити холла». Террористы расстреливали мужчин и женщин в упор, а затем подожгли здание. В результате пожара над зрительным залом рухнула кровля. В настоящее время сотни спасателей разбирают завалы, извлекая погибших и фрагменты тел. 23 марта глава ФСБ доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе». 24 марта объявлено Днем траура по погибшим.

Из-за трагедии в «Крокус сити холле», в Ростовской области отменены все массовые мероприятия. Вузам рекомендовано перевести студентов на дистанционные занятия. А в школах как раз начались весенние каникулы.

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Политолог рекомендует ростовчанам как минимум на выходных не только не бывать в местах скопления людей, но и отказаться от посещения крупных торговых центров.

«Пока будут работать силовики, выясняя все детали произошедшего в „Крокус сити холле“, лучше воздержаться от посещения общественных мест», — отмечает Дмитрий Абросимов.

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