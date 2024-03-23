Политолог призвал жителей Ростова не ходить в торговые центры после теракта

Напомним, что группа вооруженных людей в камуфляже открыла стрельбу по людям в зрительном зале «Крокус сити холла». Террористы расстреливали мужчин и женщин в упор, а затем подожгли здание. В результате пожара над зрительным залом рухнула кровля. В настоящее время сотни спасателей разбирают завалы, извлекая погибших и фрагменты тел. 23 марта глава ФСБ доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе». 24 марта объявлено Днем траура по погибшим.