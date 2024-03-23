После теракта «Крокус Сити Холле» пропала многодетная семья из Таганрога

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В субботу, 23 марта, портал Donday со ссылкой на собственные источники объявил, что во время теракта в концертном зале Crocus City Hall без вести исчезла семья из Таганрога.
По предварительной информации, многодетная дончанка Виктория решила посетить концерт с мужем Василием и их 12-летним сыном, когда в зал ворвались боевики. С вечера 22 марта выйти с ними на связь не удается.
По данным издания, последний раз Виктория вышла на связь с родными, когда началась стрельба. Сейчас коллеги и родные супружеской пары ожидают, когда жители Таганрога выйдут на связь. Дома их ждут трое дочерей.
«В списках[прим. редакции — пострадавших и погибших] их нет. Возможно, потому что у них не было с собой документов. Может, только у мамы были, поэтому это усложняет поиск», — рассказала дочь Виктории Ангелина.
Обращаем внимание, информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются. Власти Ростовской области также пока не ответили на запрос журналистов о количестве дончан, которые могли пострадать в ходе теракта в Подмосковье.
Напомним, ранее стало известно, что в Ростовской области проведут службы и вознесут молитвы об упокоении 133 жертв теракта в «Крокусе».