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После теракта «Крокус Сити Холле» пропала многодетная семья из Таганрога

После теракта «Крокус Сити Холле» пропала многодетная семья из Таганрога

23 марта 2024, 14:46
Фото: Изображение Midjourney
После теракта «Крокус Сити Холле» пропала многодетная семья из Таганрога
Во время теракта в «Крокус Сити Холле» без вести пропали семейная пара из Таганрога и их сын-подросток, об этом сообщили донские СМИ.

В субботу, 23 марта, портал Donday со ссылкой на собственные источники объявил, что во время теракта в концертном зале Crocus City Hall без вести исчезла семья из Таганрога.

По предварительной информации, многодетная дончанка Виктория решила посетить концерт с мужем Василием и их 12-летним сыном, когда в зал ворвались боевики. С вечера 22 марта выйти с ними на связь не удается.

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По данным издания, последний раз Виктория вышла на связь с родными, когда началась стрельба. Сейчас коллеги и родные супружеской пары ожидают, когда жители Таганрога выйдут на связь. Дома их ждут трое дочерей.

«В списках[прим. редакции — пострадавших и погибших] их нет. Возможно, потому что у них не было с собой документов. Может, только у мамы были, поэтому это усложняет поиск», — рассказала дочь Виктории Ангелина.

Обращаем внимание, информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются. Власти Ростовской области также пока не ответили на запрос журналистов о количестве дончан, которые могли пострадать в ходе теракта в Подмосковье.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростовской области проведут службы и вознесут молитвы об упокоении 133 жертв теракта в «Крокусе».

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