После теракта в «Крокусе» безопасность Ростовской области будут оценивать каждый час

Напомним, ранее дончан призвали отказаться от прогулок в местах массового скопления людей 23 и 24 марта из-за повышения уровня антитеррористической безопасности. Причиной этого стала трагедия в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл», во время которого погибли или были тяжело ранены боевиками сотни мирных жителей. За жизни пострадавших до сих пор продолжают бороться медики, а число жертв постоянно растет.