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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

После теракта в «Крокусе» безопасность Ростовской области будут оценивать каждый час

После теракта в «Крокусе» безопасность Ростовской области будут оценивать каждый час

23 марта 2024, 11:46
Фото: rostovgazeta.ru
После теракта в «Крокусе» безопасность Ростовской области будут оценивать каждый час

Безопасность Ростовской области будут проверять ежечасно после теракта в Crocus

В Ростовской области будут мониторить ситуацию в регионе каждый час после теракта в подмосковном ТЦ Crocus City Mall, об этом объявил губернатор региона Василий Голубев.

Минувшим утром в Ростовской области прошло срочное совещание, в рамках которого обсудили обеспечение безопасности на территории региона. Так из-за теракта в ТЦ «Крокус», унесшем жизни более сотни людей, было принято решение перевести учащихся школ и вузов на дистанционное обучение, а также усилить меры по обеспечению общественного порядка в регионе.

В Ростовской области массово проверят бесхозные машины после теракта в «Крокусе»
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Губернатор Василий Голубев добавил, что специалисты проведут комиссионное обследование аварийных выходов, систем оповещения, пожаротушения, камер видеонаблюдения во всех ТЦ в Ростовской области, кроме того, планируется проверить все бесхозные автомобили, припаркованные рядом с магазинами и рынками.

«Будем ежечасно оценивать ситуацию с безопасностью на территории региона», — заявил Василий Голубев.

Напомним, ранее дончан призвали отказаться от прогулок в местах массового скопления людей 23 и 24 марта из-за повышения уровня антитеррористической безопасности. Причиной этого стала трагедия в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл», во время которого погибли или были тяжело ранены боевиками сотни мирных жителей. За жизни пострадавших до сих пор продолжают бороться медики, а число жертв постоянно растет.

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