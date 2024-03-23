После теракта в «Крокусе» безопасность Ростовской области будут оценивать каждый час

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Минувшим утром в Ростовской области прошло срочное совещание, в рамках которого обсудили обеспечение безопасности на территории региона. Так из-за теракта в ТЦ «Крокус», унесшем жизни более сотни людей, было принято решение перевести учащихся школ и вузов на дистанционное обучение, а также усилить меры по обеспечению общественного порядка в регионе.
Губернатор Василий Голубев добавил, что специалисты проведут комиссионное обследование аварийных выходов, систем оповещения, пожаротушения, камер видеонаблюдения во всех ТЦ в Ростовской области, кроме того, планируется проверить все бесхозные автомобили, припаркованные рядом с магазинами и рынками.
«Будем ежечасно оценивать ситуацию с безопасностью на территории региона», — заявил Василий Голубев.
Напомним, ранее дончан призвали отказаться от прогулок в местах массового скопления людей 23 и 24 марта из-за повышения уровня антитеррористической безопасности. Причиной этого стала трагедия в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл», во время которого погибли или были тяжело ранены боевиками сотни мирных жителей. За жизни пострадавших до сих пор продолжают бороться медики, а число жертв постоянно растет.