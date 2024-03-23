Президент Путин объявил 24 марта Днем траура в Ростовской области

Во время своего обращения к россиянам президент Владимир Путин назвал произошедшее «кровавым и варварским терактом», поблагодарив сограждан за помощь пострадавшим, которым оказывали помощь не только врачи, но и неравнодушные люди. По словам президента, россияне не только спасали своих сограждан, но и помогали доставить их в больницы, чтобы раненые получали помощь медиков в кратчайшие сроки.