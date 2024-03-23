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Президент Путин объявил 24 марта Днем траура в Ростовской области

Президент Путин объявил 24 марта Днем траура в Ростовской области

23 марта 2024, 12:53
Фото: Алексей Логвиненко
Президент Путин объявил 24 марта Днем траура в Ростовской области
В Ростовской области и других регионах России 24 марта станет Днем общенационального траура, об этом объявил президент России Владимир Путин во время выступления, посвященного теракту в ТЦ «Крокус Сити Молл».

Напомним, накануне в Красногорске в ТЦ «Крокус Сити Молл» и концертном зале «Крокус Сити Холл» группа боевиков совершила теракт, убив больше сотни посетителей торгового центра и концерта группы «Пикник». По предварительной информации, которая пока не получила официального подтверждения, в акте терроризма задействовали четверо боевиков и еще семь возможных пособников, которые помогли осуществить нападение на людей и поджог концертного зала.

Во время своего обращения к россиянам президент Владимир Путин назвал произошедшее «кровавым и варварским терактом», поблагодарив сограждан за помощь пострадавшим, которым оказывали помощь не только врачи, но и неравнодушные люди. По словам президента, россияне не только спасали своих сограждан, но и помогали доставить их в больницы, чтобы раненые получали помощь медиков в кратчайшие сроки.

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Несмотря на совместные усилия экстренных служб, врачей, полиции и гражданских лиц по спасению пострадавших, число жертв теракта выросло до 115 погибших: среди них люди всех возрастов, в том числе дети.

«Выражаю глубокие искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю Днем общенационального траура», — объявил Владимир Путин.

Ранее стало известно, что во время теракта в «Крокусе» без вести пропала жительница Волгодонска, пришедшая на концерт с сестрой.

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