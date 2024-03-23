Резкое потепление до +17 градусов наступит в Ростовской области в конце марта

Ростовский гидрометцентр объявил, что в воскресенье, 24 марта, жителей Ростовской области ждет облачная погода без существенных осадков, в отдельных районах возможен туман и снижение видимости на дорогах в темное время суток и утром. В течение всего дня будет дуть ветер скоростью от девяти до 14 метров в секунду, в ночь на воскресенье, 24 марта, на севере ударят заморозки до -5 градусов, в большинстве районов в течение суток температура воздуха будет колебаться от -1 до +15 градусов.