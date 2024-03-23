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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Резкое потепление до +17 градусов наступит в Ростовской области в конце марта

Резкое потепление до +17 градусов наступит в Ростовской области в конце марта

23 марта 2024, 13:35
Фото: 1MI
Резкое потепление до +17 градусов наступит в Ростовской области в конце марта
В Ростовской области ожидаются «температурные качели» до 20 С° и резкое потепление в последнюю неделю марта, об этом сообщили донские синоптики.

Ростовский гидрометцентр объявил, что в воскресенье, 24 марта, жителей Ростовской области ждет облачная погода без существенных осадков, в отдельных районах возможен туман и снижение видимости на дорогах в темное время суток и утром. В течение всего дня будет дуть ветер скоростью от девяти до 14 метров в секунду, в ночь на воскресенье, 24 марта, на севере ударят заморозки до -5 градусов, в большинстве районов в течение суток температура воздуха будет колебаться от -1 до +15 градусов.

Рабочая неделя для дончан начнется с пасмурной и дождливой погоды. В понедельник, 25 марта, температура воздуха ночью опустится до -3 градусов, а днем воздух прогреется до +17 градусов.

Резкое потепление придет в Ростовскую область с 24 марта
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26 марта дождливая погода сохранится, скорость ветра будет меняться от шести до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -3 — +6 градусов, днем можно ожидать потепление до +13-16 градусов.

Ранее стало известно, на сколько увеличилось число дней с аномальной жарой в Ростове в течение года.

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