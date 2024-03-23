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Ростовский депутат Бородай высказался после теракта в «Крокусе»

Ростовский депутат Бородай назвал способ защиты от терактов после убийств в «Крокусе»

23 марта 2024, 06:43
Фото: 1MI

Ростовский депутат Бородай высказался после теракта в «Крокусе»

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что существует единственный способ защиты от терактов, говорится на его странице в Telegram.

По его словам, защита от этих терактов одна — уничтожение источника террора. Он выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холл».

Бородай заявил, что враги предупреждали о возможных подобных событиях. Он напомнил, как посольство Великобритании предупреждало своих граждан о необходимости уехать из РФ по причине угрозы терактов.

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«Я не имею никаких данных, кто напал на „Крокус Сити Холл“, но все это увязывается в гибридную войну, которую против нас ведет Украина, а на самом деле ее хозяева — коллективный Запад», — заявил Бородай.

Напомним, что в торговом комплексе в Подмосковье неизвестные начали расстреливать людей. В итоге погибли десятки человек, также есть большое количество раненых.

Ранее жителя донского региона осудили за попытку перебраться к террористам в Сирию.

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