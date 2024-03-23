Ростовский депутат Бородай назвал способ защиты от терактов после убийств в «Крокусе»

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
По его словам, защита от этих терактов одна — уничтожение источника террора. Он выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холл».
Бородай заявил, что враги предупреждали о возможных подобных событиях. Он напомнил, как посольство Великобритании предупреждало своих граждан о необходимости уехать из РФ по причине угрозы терактов.
«Я не имею никаких данных, кто напал на „Крокус Сити Холл“, но все это увязывается в гибридную войну, которую против нас ведет Украина, а на самом деле ее хозяева — коллективный Запад», — заявил Бородай.
Напомним, что в торговом комплексе в Подмосковье неизвестные начали расстреливать людей. В итоге погибли десятки человек, также есть большое количество раненых.
Ранее жителя донского региона осудили за попытку перебраться к террористам в Сирию.