Спасатель рассказал, как вести себя во время вооруженного нападения

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Напомним, что группа вооруженных людей в камуфляже открыла стрельбу по людям в зрительном зале «Крокус сити холла». Террористы расстреливали мужчин и женщин в упор, а затем подожгли здание. В результате пожара над зрительным залом рухнула кровля. В настоящее время сотни спасателей разбирают завалы, извлекая погибших и фрагменты тел. 23 марта глава ФСБ доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе». 24 марта объявлено Днем траура по погибшим.
По словам ростовского спасателя Артема Белкова, трагедия 22 марта показала, что от вооруженного нападения не застрахован никто.
«Поэтому лучше просто знать, что делать, и надеяться, что эти знания никогда не придется применять на практике», — замечает спасатель.
Артем Белков объясняет, что в первую очередь нужно унять панику и оценить обстановку вокруг. Это поможет найти выход и покинуть место происшествия.
«Нужно постараться как можно незаметнее добраться до ближайшего укрытия. Перегородки, ряды кресел, перевернутые столы — что угодно подойдет. Оттуда внимательно осмотрите помещение, постарайтесь понять, где злоумышленники, а где выход. Постройте маршрут», — рассказывает алгоритм действий.
Спасатель предупреждает, что провоцировать людей с оружием ни в коем случае нельзя.
«Когда происходит подобное в массовом скоплении людей, жертв выбирают по принципу „кто заметнее, кто бросается в глаза“. Поэтому ведите себя тихо, не делайте резких и быстрых движений, ни в коем случае не пытайтесь пойти на контакт», — предупреждает спасатель.
Артем Белков добавляет, что помогать окружающим лучше всего словами. Обязательно скажите другим, где находятся нападающие, где выход или другую ценную информацию, которой вы располагаете.
А вот раненым самостоятельно лучше не помогать. Любое перемещение, неверное движение или неумело оказанная первая помощь могут только навредить пострадавшему.
«Если деваться некуда, стреляют буквально рядом с вами, можно притвориться мертвым. Это очень рискованный способ, потому что стрелки могут проверять и пытаться довести дело до конца. Но одной из девушек в „Крокусе“ это спасло жизнь», — предлагает еще один вариант спасения эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ТЦ «Горизонт» в Ростове усилил охрану после теракта в «Крокус сити холле».