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Published Сегодня, 16:32

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Updated Сегодня, 16:34

Спасатель рассказал, как ростовчанам вести себя во время вооруженного нападения

Спасатель рассказал, как вести себя во время вооруженного нападения

23 марта 2024, 16:32
Фото: 1MI
Спасатель рассказал, как ростовчанам вести себя во время вооруженного нападения

Спасатель Артем Белков рассказал, как вести себя во время вооруженного нападения

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел терракт, который по предварительной информации унес жизни 133 человек. И число жертв продолжает расти. Спасатель из Ростова-на-Дону Артем Белков рассказал, что делать при вооруженном нападении и стрельбе.

Напомним, что группа вооруженных людей в камуфляже открыла стрельбу по людям в зрительном зале «Крокус сити холла». Террористы расстреливали мужчин и женщин в упор, а затем подожгли здание. В результате пожара над зрительным залом рухнула кровля. В настоящее время сотни спасателей разбирают завалы, извлекая погибших и фрагменты тел. 23 марта глава ФСБ доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе». 24 марта объявлено Днем траура по погибшим.

По словам ростовского спасателя Артема Белкова, трагедия 22 марта показала, что от вооруженного нападения не застрахован никто.

«Поэтому лучше просто знать, что делать, и надеяться, что эти знания никогда не придется применять на практике», — замечает спасатель.

Артем Белков объясняет, что в первую очередь нужно унять панику и оценить обстановку вокруг. Это поможет найти выход и покинуть место происшествия.

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«Нужно постараться как можно незаметнее добраться до ближайшего укрытия. Перегородки, ряды кресел, перевернутые столы — что угодно подойдет. Оттуда внимательно осмотрите помещение, постарайтесь понять, где злоумышленники, а где выход. Постройте маршрут», — рассказывает алгоритм действий.

Спасатель предупреждает, что провоцировать людей с оружием ни в коем случае нельзя.

«Когда происходит подобное в массовом скоплении людей, жертв выбирают по принципу „кто заметнее, кто бросается в глаза“. Поэтому ведите себя тихо, не делайте резких и быстрых движений, ни в коем случае не пытайтесь пойти на контакт», — предупреждает спасатель.

Артем Белков добавляет, что помогать окружающим лучше всего словами. Обязательно скажите другим, где находятся нападающие, где выход или другую ценную информацию, которой вы располагаете.

Обязательно скажите другим, где находятся нападающие, где выход или другую ценную информацию, которой вы располагаете.Обязательно скажите другим, где находятся нападающие, где выход или другую ценную информацию, которой вы располагаете.
Обязательно скажите другим, где находятся нападающие, где выход или другую ценную информацию, которой вы располагаете.
Фото: 1MI
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А вот раненым самостоятельно лучше не помогать. Любое перемещение, неверное движение или неумело оказанная первая помощь могут только навредить пострадавшему.

«Если деваться некуда, стреляют буквально рядом с вами, можно притвориться мертвым. Это очень рискованный способ, потому что стрелки могут проверять и пытаться довести дело до конца. Но одной из девушек в „Крокусе“ это спасло жизнь», — предлагает еще один вариант спасения эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ТЦ «Горизонт» в Ростове усилил охрану после теракта в «Крокус сити холле».

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