Стал известен прогноз погоды на весь апрель в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В Ростовской области в конце марта будет складываться облачная погода и может потеплеть до +18 градусов. Осадки в виде дождей будут только 26 числа, они прекратятся ближе к вечеру.
В апреле в Ростове прогнозируют заметное улучшение погоды, несмотря на дожди в начале месяца. Дожди ожидаются до 4 числа, а далее можно готовиться к потеплению до +12 градусов.
На выходных продолжится увеличение температуры, она вырастет до +15 градусов, однако сохранится облачная погода, но улицы будет заливать дождями. После этого об осадках на некоторое время можно будет забыть, но температура поползет вниз.
Начиная с 13 апреля, температура начнет медленно расти и к 18-му числу достигнет уровня в +16 градусов. С этого момента снова будет светить солнце, а в регионе такие условия сохранятся в течение двух дней.
В конце апреля жителям следует ожидать солнечную погоду, но в самый последний день месяца возможны дожди. Прогнозируется, что температура должна порадовать местных жителей и достигнуть +20 градусов.
В целом, в апреле в регионе ожидаются 10 дней с осадками.
Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в донском регионе из-за циклона «Ольга».