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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Стал известен прогноз погоды на весь апрель в Ростовской области

Стал известен прогноз погоды на весь апрель в Ростовской области

23 марта 2024, 06:02
Фото: rostov-gorod.ru
Стал известен прогноз погоды на весь апрель в Ростовской области

Синоптики пообещали теплую и дождливую погоду в Ростовской области в апреле

В Ростовской области в апреле будет много дождливых дней, но ожидается потепление, следует из размещенных прогнозов.

В Ростовской области в конце марта будет складываться облачная погода и может потеплеть до +18 градусов. Осадки в виде дождей будут только 26 числа, они прекратятся ближе к вечеру.

В апреле в Ростове прогнозируют заметное улучшение погоды, несмотря на дожди в начале месяца. Дожди ожидаются до 4 числа, а далее можно готовиться к потеплению до +12 градусов.

На выходных продолжится увеличение температуры, она вырастет до +15 градусов, однако сохранится облачная погода, но улицы будет заливать дождями. После этого об осадках на некоторое время можно будет забыть, но температура поползет вниз.

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В целом, в апреле в регионе ожидаются 10 дней с осадками.В целом, в апреле в регионе ожидаются 10 дней с осадками.
В целом, в апреле в регионе ожидаются 10 дней с осадками.
Фото: rostov-gorod.ru

Начиная с 13 апреля, температура начнет медленно расти и к 18-му числу достигнет уровня в +16 градусов. С этого момента снова будет светить солнце, а в регионе такие условия сохранятся в течение двух дней.

В конце апреля жителям следует ожидать солнечную погоду, но в самый последний день месяца возможны дожди. Прогнозируется, что температура должна порадовать местных жителей и достигнуть +20 градусов.

В целом, в апреле в регионе ожидаются 10 дней с осадками.

Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в донском регионе из-за циклона «Ольга».

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Прогноз#Температура#Дождь
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