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Траурные баннеры появились в Ростове-на-Дону после теракта в «Крокусе»

Траурные баннеры появились в Ростове-на-Дону после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 07:07
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на улице заметили траурный баннер после теракта в Подмосковье, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что на одной из улиц появился баннер, на котором на черном фоне есть изображение горящей свечи. Внизу написано: «Скорбим 22.03.2024».

Пользователи в комментариях написали, что Ростов скорбит после нападения в Подмосковье.

Фото: Ростов Главный — ТГ

Напомним, что в «Крокус Сити Холле» неизвестные начали расстреливать людей. В результате теракта погибли десятки человек. Также произошел пожар, площадь которого составила несколько тысяч квадратных метров.

По всей стране отменяют развлекательные мероприятия, в том числе в Ростовской области. Глава региона Василий Голубев выразил соболезнования близким погибших.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соболезнования#Происшествия#Траурный баннер#Горящая свеча
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