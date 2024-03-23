Траурные баннеры появились в Ростове-на-Дону после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:09
Они рассказали, что на одной из улиц появился баннер, на котором на черном фоне есть изображение горящей свечи. Внизу написано: «Скорбим 22.03.2024».
Пользователи в комментариях написали, что Ростов скорбит после нападения в Подмосковье.
Напомним, что в «Крокус Сити Холле» неизвестные начали расстреливать людей. В результате теракта погибли десятки человек. Также произошел пожар, площадь которого составила несколько тысяч квадратных метров.
По всей стране отменяют развлекательные мероприятия, в том числе в Ростовской области. Глава региона Василий Голубев выразил соболезнования близким погибших.