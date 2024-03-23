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В Брянской области задержали двух из четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе»

В Брянской области задержали двух из четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе»

23 марта 2024, 08:35
Фото: JuliánAlejandroS / Собственная работа, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org
В Брянской области задержали двух из четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе»
В Брянской области остановили автомобиль, на котором, предположительно, скрылись боевики из Crocus City Hall, об этом сообщил портал «Новые известия».

Издание объявило, что еще минувшим вечером на территории Брянской области ввели план «Перехват», чтобы задержать автомобиль, на котором, предположительно, скрылись боевики, устроившие теракт в Crocus City Hall. По предварительной информации, автомобиль Renault обнаружили рядом с деревней Хацунь Карачинского района Брянской области, на тот момент в автомобиле находились четверо мужчин. Из них удалось задержать только двоих, другим удалось скрыться в ближайшем лесу.

Издание сообщает, что Renault Symbol остановили инспекторы ГИБДД, сейчас информацию о произошедшем передали пограничникам, находящимся на границе РФ и Украины. Их задача найти двух беглецов и не позволить им сбежать за пределы страны.

Количество жертв теракта в «Крокус сити холле» выросло до 83 человек
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Согласно данным Telegram-каналов, на которые ссылалось издание, иномарка не остановилась по требованию полиции и постаралась скрыться. Тогда сотрудники ГИБДД начали погоню и открыли стрельбу, что привело к опрокидыванию автомобиля. Благодаря ДТП одного из предполагаемых террористов удалось задержать на месте, другие сбежали в лес, в салоне автомобиля нашли пистолет, магазин к автомату и паспорта граждан Таджикистана. К 03.50 мск удалось задержать еще одного подозреваемого. Поиски беглецов продолжаются.

Обращаем внимание, официальной информации о задержании пока не появилось, данные уточняются.

Ранее стало известно предварительное число жертв теракта в «Крокусе».

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