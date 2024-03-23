В Брянской области задержали двух из четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Издание объявило, что еще минувшим вечером на территории Брянской области ввели план «Перехват», чтобы задержать автомобиль, на котором, предположительно, скрылись боевики, устроившие теракт в Crocus City Hall. По предварительной информации, автомобиль Renault обнаружили рядом с деревней Хацунь Карачинского района Брянской области, на тот момент в автомобиле находились четверо мужчин. Из них удалось задержать только двоих, другим удалось скрыться в ближайшем лесу.
Издание сообщает, что Renault Symbol остановили инспекторы ГИБДД, сейчас информацию о произошедшем передали пограничникам, находящимся на границе РФ и Украины. Их задача найти двух беглецов и не позволить им сбежать за пределы страны.
Согласно данным Telegram-каналов, на которые ссылалось издание, иномарка не остановилась по требованию полиции и постаралась скрыться. Тогда сотрудники ГИБДД начали погоню и открыли стрельбу, что привело к опрокидыванию автомобиля. Благодаря ДТП одного из предполагаемых террористов удалось задержать на месте, другие сбежали в лес, в салоне автомобиля нашли пистолет, магазин к автомату и паспорта граждан Таджикистана. К 03.50 мск удалось задержать еще одного подозреваемого. Поиски беглецов продолжаются.
Обращаем внимание, официальной информации о задержании пока не появилось, данные уточняются.
Ранее стало известно предварительное число жертв теракта в «Крокусе».