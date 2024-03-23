В Брянской области задержали двух из четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Согласно данным Telegram-каналов, на которые ссылалось издание, иномарка не остановилась по требованию полиции и постаралась скрыться. Тогда сотрудники ГИБДД начали погоню и открыли стрельбу, что привело к опрокидыванию автомобиля. Благодаря ДТП одного из предполагаемых террористов удалось задержать на месте, другие сбежали в лес, в салоне автомобиля нашли пистолет, магазин к автомату и паспорта граждан Таджикистана. К 03.50 мск удалось задержать еще одного подозреваемого. Поиски беглецов продолжаются.