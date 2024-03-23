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Published Сегодня, 06:26

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Updated Сегодня, 06:28

В Ростове двух экс-бухгалтеров в медцентре осудили за хищение 45 млн рублей

В Ростове двух экс-бухгалтеров в медцентре осудили за хищение 45 млн рублей

23 марта 2024, 06:26
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону огласили приговор двум бывшим бухгалтерам медицинского центра за хищение крупной суммы, сообщили в региональной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказались главный бухгалтер и ее подчиненная, которые ранее работали в центре. Их обвинили в мошенничестве.

С начала февраля 2021 года по апрель 2022 года женщины вносили в документы информацию о возврате денег за неоказанные медицинские услуги. Они указали имя получателя, который не был в курсе об этих махинациях.

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Обвиняемые получили доступ к его банковской карте и перевели на нее более 45 миллионов рублей. Все средства она потратили на себя.

Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь суд приговорил каждую фигурантку к пяти годам заключения, эти сроки они проведут в колонии общего режима.

Это решение еще не вступило в законную силу.

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