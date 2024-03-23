В Ростове двух экс-бухгалтеров в медцентре осудили за хищение 45 млн рублей

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
На скамье подсудимых оказались главный бухгалтер и ее подчиненная, которые ранее работали в центре. Их обвинили в мошенничестве.
С начала февраля 2021 года по апрель 2022 года женщины вносили в документы информацию о возврате денег за неоказанные медицинские услуги. Они указали имя получателя, который не был в курсе об этих махинациях.
Обвиняемые получили доступ к его банковской карте и перевели на нее более 45 миллионов рублей. Все средства она потратили на себя.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь суд приговорил каждую фигурантку к пяти годам заключения, эти сроки они проведут в колонии общего режима.
Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее глава Минстроя Ростовской области стал жертвой кибермошенников.