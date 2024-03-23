В Ростове сотни людей пришли к стихийному мемориалу жертв теракта в «Крокусе»

Уже днем 23 марта в Ростове появился мемориал, посвященный жертвам и пострадавшим в ходе террористической атаки. У центрального входа в парк имени Максима Горького с улицы Большой Садовой появился большой баннер со свечами и урнами, заполненными цветами, сейчас к мемориалу стекаются горожане, выражающие соболезнования жертвам трагедии и их близким.