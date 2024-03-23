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Published Сегодня, 09:54

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Updated Сегодня, 10:01

В Ростове сотни людей пришли к стихийному мемориалу жертв теракта в «Крокусе»

В Ростове сотни людей пришли к стихийному мемориалу жертв теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 09:54
Фото: Алексей Логвиненко
В Ростове сотни людей пришли к стихийному мемориалу жертв теракта в «Крокусе»
В Ростове сотни людей несут цветы к мемориалу жертв теракта в подмосковном «Крокусе», об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Напомним, накануне в концертном зале Crocus City Hall и ТЦ «Крокус Сити Молл» произошел теракт, жертвами которого стали почти сотня посетителей. В результате плана «Перехват» удалось задержать часть возможных нападавших, их обнаружили в Брянской области.

Фото: Алексей Логвиненко

Уже днем 23 марта в Ростове появился мемориал, посвященный жертвам и пострадавшим в ходе террористической атаки. У центрального входа в парк имени Максима Горького с улицы Большой Садовой появился большой баннер со свечами и урнами, заполненными цветами, сейчас к мемориалу стекаются горожане, выражающие соболезнования жертвам трагедии и их близким.

Позднее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко опубликовал фото, на которых видно десятки, если не сотни скорбящих дончан, собравшихся на площади перед парком Горького.

«Лучше не собираться большими толпами, положили цветы и расход», — прокомментировали увиденное ростовчане, обеспокоенные безопасностью земляков.

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