В Ростове сотни людей пришли к стихийному мемориалу жертв теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Напомним, накануне в концертном зале Crocus City Hall и ТЦ «Крокус Сити Молл» произошел теракт, жертвами которого стали почти сотня посетителей. В результате плана «Перехват» удалось задержать часть возможных нападавших, их обнаружили в Брянской области.
Уже днем 23 марта в Ростове появился мемориал, посвященный жертвам и пострадавшим в ходе террористической атаки. У центрального входа в парк имени Максима Горького с улицы Большой Садовой появился большой баннер со свечами и урнами, заполненными цветами, сейчас к мемориалу стекаются горожане, выражающие соболезнования жертвам трагедии и их близким.
Позднее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко опубликовал фото, на которых видно десятки, если не сотни скорбящих дончан, собравшихся на площади перед парком Горького.
«Лучше не собираться большими толпами, положили цветы и расход», — прокомментировали увиденное ростовчане, обеспокоенные безопасностью земляков.