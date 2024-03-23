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В Ростове усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

В Ростове усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 09:31
Фото: 1MI
В Ростове усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»
В Ростове усилили меры по обеспечению безопасности граждан после теракта в «Крокусе», отчет в своем Telegram-канале представил глава администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, накануне в Crocus City Hall произошла ужасающая трагедия, террористы проникли в здание торгового центра и концертный зал с оружием и лишили жизни около сотни людей.

Уже днем 23 марта глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в регионе состоялась Антитеррористическая комиссия Ростовской области, по итогам заседания в Ростове ввели дополнительные меры безопасности населения.

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Так, по словам Алексея Логвиненко, усилили меры безопасности против терактов в донских ТЦ и ТРЦ, спорткомплексах, кинотеатрах, учреждениях образования, а также организациях досуга, культуры и на торговых площадках, например, ярмарках и рынках.

Глава администрации напомнил, что все ростовские сады и школы оборудованы «тревожными кнопками», а также рамочными металлодетекторами с охраной. В ближайшие дни все учреждения проверят, чтобы проинспектировать работоспособность оборудования.

«Школьники до 1 апреля находятся на весенних каникулах. Детские сады с понедельника будут работать в штатном режиме», — добавил Алексей Логвиненко, призвав земляков сохранять спокойствие, но также не терять бдительность.

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