В Ростове усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

Так, по словам Алексея Логвиненко, усилили меры безопасности против терактов в донских ТЦ и ТРЦ, спорткомплексах, кинотеатрах, учреждениях образования, а также организациях досуга, культуры и на торговых площадках, например, ярмарках и рынках.