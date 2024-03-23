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Published Сегодня, 17:52

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В Ростовской области из-за долгов по ипотеке изъяли квартиры на 195 млн рублей

В Ростовской области из-за долгов по ипотеке изъяли квартиры на 195 млн рублей

23 марта 2024, 17:52
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за долгов по ипотеке изъяли квартиры на 195 млн рублей
В Ростовской области из-за долгов дончан по ипотеке в 2023 году пришлось изъять и перепродать квартиры общей стоимостью 195 миллионов рублей, об этом сообщили аналитики портала «Долговой консультант.»

Согласно данным аналитиков, в 2023 году банки России втрое увеличили объем погашения просроченной ипотеки, этого удалось добиться с помощью изъятия и последующей продаже квартир на торгах. По словам экспертов, 2023 год установил антирекорд по задолженности по ипотеке, кредиторы реализовали залоговые квартиры на общую сумму 22, 2 миллиарда рублей. Это в 1,4 раза больше показателей 2022 года.

В Ростовской области общий объем просроченной ипотеки к концу календарного 2023 года составил почти 1,44 миллиарда рублей. Годом раньше этот показатель достиг 1,45 миллиарда.

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При этом, согласно отчету аналитиков, объем реализованных ипотечных квартир за год вырос на 77,2% — со 110 до 195 миллионов рублей.

В соседнем Краснодарском крае показатели оказались еще выше, объем ипотечной задолженности вырос с 2,44 до 2,86 миллиарда рублей, а объем проданных кредиторами квартир со 185 до 389 миллионов рублей (+110%).

Ранее жителям Ростова-на-Дону рассказали, как выплатить ипотеку за пять лет.

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