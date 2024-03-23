В Ростовской области из-за долгов по ипотеке изъяли квартиры на 195 млн рублей

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Согласно данным аналитиков, в 2023 году банки России втрое увеличили объем погашения просроченной ипотеки, этого удалось добиться с помощью изъятия и последующей продаже квартир на торгах. По словам экспертов, 2023 год установил антирекорд по задолженности по ипотеке, кредиторы реализовали залоговые квартиры на общую сумму 22, 2 миллиарда рублей. Это в 1,4 раза больше показателей 2022 года.
В Ростовской области общий объем просроченной ипотеки к концу календарного 2023 года составил почти 1,44 миллиарда рублей. Годом раньше этот показатель достиг 1,45 миллиарда.
При этом, согласно отчету аналитиков, объем реализованных ипотечных квартир за год вырос на 77,2% — со 110 до 195 миллионов рублей.
В соседнем Краснодарском крае показатели оказались еще выше, объем ипотечной задолженности вырос с 2,44 до 2,86 миллиарда рублей, а объем проданных кредиторами квартир со 185 до 389 миллионов рублей (+110%).
Ранее жителям Ростова-на-Дону рассказали, как выплатить ипотеку за пять лет.