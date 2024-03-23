В Ростовской области из-за долгов по ипотеке изъяли квартиры на 195 млн рублей

Согласно данным аналитиков, в 2023 году банки России втрое увеличили объем погашения просроченной ипотеки, этого удалось добиться с помощью изъятия и последующей продаже квартир на торгах. По словам экспертов, 2023 год установил антирекорд по задолженности по ипотеке, кредиторы реализовали залоговые квартиры на общую сумму 22, 2 миллиарда рублей. Это в 1,4 раза больше показателей 2022 года.