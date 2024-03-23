В Ростовской области массово проверят бесхозные машины после теракта в «Крокусе»

Напомним, с утра 23 марта в Ростовской области ввели дополнительные меры безопасности, усилив не только патрулирование донских дорог, но также учебных учреждений и социальных объектов, где может наблюдаться массовое скопление людей. В работах по обеспечению безопасности дончан дополнительно задействовали сотрудников полиции, МЧС, а также казаков и дружинников. Причиной этого стала трагедия, произошедшая в Crocus City Mall и Crocus City Hall минувшим вечером.