В Ростовской области массово проверят бесхозные машины после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Напомним, с утра 23 марта в Ростовской области ввели дополнительные меры безопасности, усилив не только патрулирование донских дорог, но также учебных учреждений и социальных объектов, где может наблюдаться массовое скопление людей. В работах по обеспечению безопасности дончан дополнительно задействовали сотрудников полиции, МЧС, а также казаков и дружинников. Причиной этого стала трагедия, произошедшая в Crocus City Mall и Crocus City Hall минувшим вечером.
Уже днем губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в качестве дополнительных мер безопасности было принято решение устроить массовые проверки бесхозных автомобилей, припаркованных рядом с магазина, рынками и социальными учреждениями.
Дончан призывают быть внимательными и осторожными, а также отказаться от посещения мест массового скопления людей, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье опасности.