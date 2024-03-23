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В Ростовской области массово проверят бесхозные машины после теракта в «Крокусе»

В Ростовской области массово проверят бесхозные машины после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 11:24
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области массово проверят бесхозные машины после теракта в «Крокусе»
В Ростовской области проведут массовые проверки бесхозных автомобилей для защиты населения от терактов после нападения на посетителей ТЦ Crocus City Mall, заявил губернатор Василий Голубев.

Напомним, с утра 23 марта в Ростовской области ввели дополнительные меры безопасности, усилив не только патрулирование донских дорог, но также учебных учреждений и социальных объектов, где может наблюдаться массовое скопление людей. В работах по обеспечению безопасности дончан дополнительно задействовали сотрудников полиции, МЧС, а также казаков и дружинников. Причиной этого стала трагедия, произошедшая в Crocus City Mall и Crocus City Hall минувшим вечером.

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Уже днем губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в качестве дополнительных мер безопасности было принято решение устроить массовые проверки бесхозных автомобилей, припаркованных рядом с магазина, рынками и социальными учреждениями.

Дончан призывают быть внимательными и осторожными, а также отказаться от посещения мест массового скопления людей, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье опасности.

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