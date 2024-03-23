rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:22

Published Сегодня, 19:22

Modified Сегодня, 19:26

Updated Сегодня, 19:26

В Ростовской области отменяют концерты и занятия в школах из-за теракта в «Крокусе»

В Ростовской области отменяют концерты и занятия из-за теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 19:22
Фото: 1MI
В Ростовской области отменяют концерты и занятия в школах из-за теракта в «Крокусе»
В Ростовской области требуют отменить занятия в школах и заменить их дистантом, привлекают для патрулирования образовательных объектов казаков и дружинников, пока дончане думают, что делать с билетами на массовые мероприятия.

Напомним, минувшим вечером в Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, потрясший не только Подмосковье, но и всю страну. Жертвами террористов стали более 130 посетителей, пострадали свыше 200 человек. Теракт оказал влияние и на жизнь дончан.

Нет хлебу и зрелищам

В субботу, 23 марта, стало известно, что из-за теракта в Подмосковье донские власти приняли решение отменить все массовые мероприятия, которые должны были пройти в Ростовской области на выходных.

Корреспондент RostovGazeta выяснил, что дончанам следует делать с билетами на отмененные спектакли или спортивные соревнования.

Так сотрудники Театра имени Максима Горького объявили, что все спектакли 23 и 24 марта перенесут на другие даты, благодаря чему выступления можно будет посетить по этим же билетам.

Фото: 1MI

Аналогичное заявление сделали и в Ростовском музыкальном театре, сообщив, что перенесут концерты, спектакли и балеты на май, постановки можно будет посетить по тем же билетам, что уже есть на руках дончан. Те, кто приезжает из области, могут сдать билеты и получить 100% возврат средств.

Вопросы национальной безопасности

Еще одной важной новостью дня стало решение привлечь казаков и дружинников для охраны донских школ и других учреждений образования.

По словам губернатора Василия Голубева, на антитеррористической комиссии в Ростовской области было принято решение задействовать дополнительных сотрудников полиции и МЧС для обеспечения порядка на территории региона, а также провести занятия для школьников и студентов в дистанционном формате.

Фото: Изображение Midjourney

Уже с понедельника, 25 марта, большая часть донских школьников уйдет на весенние каникулы, что позволит специалистам проверить соблюдение мер безопасности образовательными организациями и удостовериться, что ученики будут находиться в полной безопасности.

Страхи и беспокойство

Главной новостью дня стали обращения родителей Ростовской области, обеспокоенных организацией образовательного процесса в школах и колледжах после теракта в «Крокус Сити Холл».

По словам дончан, хотя часть детей смогут уйти на каникулы и будут в безопасности, ситуация для школьников Аксайского района, Аксая и Каменска-Шахтинского совсем иная.

После теракта в «Крокусе» безопасность Ростовской области будут оценивать каждый час
Узнать подробнее

Дончане утверждают, что с 25 марта дети должны вернуться в школы и колледжи, что вызывает беспокойство у их родителей. Жители Ростовской области призывают губернатора Василия Голубева перевести учащихся на дистанционное обучение или же продлить им каникулы, пока ситуация не стабилизируется.

«Нормальной охраны в школах нет, детей страшно отпускать. Просим принять меры», — попросили дончане в сообщениях в Telegram-канале губернатора.

Читайте также:
После теракта «Крокус Сити Холле» пропала многодетная семья из ТаганрогаЖительница Волгодонска пропала без вести после теракта в зале «Крокус Сити Холл»Жители Ростовской области помолятся за жертв теракта в «Крокусе»
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Надежда Пустяк#Батайск#Аксай#Теракт#Казаки#Губернатор#Хлеб#Каникулы#Последние новости Ростова на сегодня#Школы#Аксайский район#Безопасность#Футбольный матч#Гибель людей#18+#Массовые мероприятия#Пострадавшие#Подмосковье#Билеты#Концерты#Жертвы#Родители#Дружинники#Порядок#Происшествия#Дистанционное обучение#Теракт в Крокусе#Дистант#Крокус
Подпишитесь
В театрах Ростова рассказали, на какие даты перенесут отмененные спектакли
Сегодня, 09:29
Депутат Госдумы от Ростовской области призвал вернуть смертную казнь для террористов
Сегодня, 16:52
Политолог призвал жителей Ростова не ходить в торговые центры после теракта
Сегодня, 16:40
После теракта «Крокус Сити Холле» пропала многодетная семья из Таганрога
Сегодня, 14:46
«Детей страшно отпускать»: дончане требуют перевести школы на дистант с 25 марта
Сегодня, 16:11
Спасатель рассказал, как вести себя во время вооруженного нападения
Сегодня, 16:32
"