В Ростовской области отменяют концерты и занятия из-за теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Напомним, минувшим вечером в Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, потрясший не только Подмосковье, но и всю страну. Жертвами террористов стали более 130 посетителей, пострадали свыше 200 человек. Теракт оказал влияние и на жизнь дончан.
В субботу, 23 марта, стало известно, что из-за теракта в Подмосковье донские власти приняли решение отменить все массовые мероприятия, которые должны были пройти в Ростовской области на выходных.
Корреспондент RostovGazeta выяснил, что дончанам следует делать с билетами на отмененные спектакли или спортивные соревнования.
Так сотрудники Театра имени Максима Горького объявили, что все спектакли 23 и 24 марта перенесут на другие даты, благодаря чему выступления можно будет посетить по этим же билетам.
Аналогичное заявление сделали и в Ростовском музыкальном театре, сообщив, что перенесут концерты, спектакли и балеты на май, постановки можно будет посетить по тем же билетам, что уже есть на руках дончан. Те, кто приезжает из области, могут сдать билеты и получить 100% возврат средств.
Еще одной важной новостью дня стало решение привлечь казаков и дружинников для охраны донских школ и других учреждений образования.
По словам губернатора Василия Голубева, на антитеррористической комиссии в Ростовской области было принято решение задействовать дополнительных сотрудников полиции и МЧС для обеспечения порядка на территории региона, а также провести занятия для школьников и студентов в дистанционном формате.
Уже с понедельника, 25 марта, большая часть донских школьников уйдет на весенние каникулы, что позволит специалистам проверить соблюдение мер безопасности образовательными организациями и удостовериться, что ученики будут находиться в полной безопасности.
Главной новостью дня стали обращения родителей Ростовской области, обеспокоенных организацией образовательного процесса в школах и колледжах после теракта в «Крокус Сити Холл».
По словам дончан, хотя часть детей смогут уйти на каникулы и будут в безопасности, ситуация для школьников Аксайского района, Аксая и Каменска-Шахтинского совсем иная.
Дончане утверждают, что с 25 марта дети должны вернуться в школы и колледжи, что вызывает беспокойство у их родителей. Жители Ростовской области призывают губернатора Василия Голубева перевести учащихся на дистанционное обучение или же продлить им каникулы, пока ситуация не стабилизируется.
«Нормальной охраны в школах нет, детей страшно отпускать. Просим принять меры», — попросили дончане в сообщениях в Telegram-канале губернатора.