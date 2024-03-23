В Ростовской области отменяют концерты и занятия из-за теракта в «Крокусе»

Аналогичное заявление сделали и в Ростовском музыкальном театре, сообщив, что перенесут концерты, спектакли и балеты на май, постановки можно будет посетить по тем же билетам, что уже есть на руках дончан. Те, кто приезжает из области, могут сдать билеты и получить 100% возврат средств.