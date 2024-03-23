Южане в числе рекордсменов по росту на услуги такси

«Большую роль в развитии спроса на услуги такси сыграли цифровые сервисы — сейчас заказать машину можно за несколько секунд, а во многих случаях еще и вернуть часть средств за поездку. Самыми активными пользователями такси являются жители столицы, несмотря на развитую сеть станций метро и высокую загруженность дорог. При этом мы видим, что в начале текущего года спрос на услуги такси стабилизируется. В январе–феврале рост числа поездок составил всего 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако цена их выросла. По нашим прогнозам, в этом году число поездок может сохраниться на уровне прошлого года или покажет небольшой рост. Многое будет зависеть от динамики туристического сезона», — прокомментировала результаты Яна Тимофеева, заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса ВТБ.