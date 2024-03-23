Южане в числе рекордсменов по росту на услуги такси

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Спрос на услуги перевозчиков вырос на 8% за год, а объём трат — на 27%. Четверть транзакций пришлась на Москву, 16% — жителей Северо-Запада и 13% — Поволжья.
Рекордсменами по росту спроса на услуги такси в прошлом году стали жители Северного Кавказа, там число поездок выросло на 18%, и Юг — 15%. На Дальнем Востоке и в Поволжье количество оплат в приложениях такси выросло на 12% и 11%. На Северо-Западе, в Сибири и Центральной России число поездок увеличилось на 3%, 5% и 7% соответственно.
Стоимость услуг такси ожидаемо оказалась самой высокой в Москве — средний чек составил 618 рублей. В Санкт-Петербурге цены на такси была немного ниже — 495 рублей за поездку. Самые низкие цены зафиксированы на Кавказе, в Поволжье и на Юге — в среднем 198, 250 и 267 рублей соответственно.
«Большую роль в развитии спроса на услуги такси сыграли цифровые сервисы — сейчас заказать машину можно за несколько секунд, а во многих случаях еще и вернуть часть средств за поездку. Самыми активными пользователями такси являются жители столицы, несмотря на развитую сеть станций метро и высокую загруженность дорог. При этом мы видим, что в начале текущего года спрос на услуги такси стабилизируется. В январе–феврале рост числа поездок составил всего 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако цена их выросла. По нашим прогнозам, в этом году число поездок может сохраниться на уровне прошлого года или покажет небольшой рост. Многое будет зависеть от динамики туристического сезона», — прокомментировала результаты Яна Тимофеева, заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса ВТБ.