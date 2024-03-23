Жители Ростовской области помолятся за жертв теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В субботу, 23 марта, представители Донской митрополии объявили, что в день памяти святого праведного старца Павла Таганрогского митрополит Меркурий собирается провести Божественную литургии у мощей праведника. Во время службы православные христиане вознесут сугубую молитву и попросят о скором исцелении раненых и упокоении жертв теракта в концертном зале Crocus City Hall и ТЦ.
В пресс-службе не уточнили, в котором часу начнется богослужение, однако объявили, что подобные службы пройдут во всех донских храмах. В это время верующие и духовенство смогут присоединиться к общим молитвам и попросить выздоровления для выживших, а также покоя для тех, чья жизнь прервалась в результате трагедии.
Напомним, недавно СК России официально заявил, что жертвами трагедии стали уже 133 человека. Разборы завалов концертного зала продолжаются, а потому число жертв может вырасти в ближайшие часы.
Напомним, 24 марта объявили Днем общенационального траура, все мероприятия в Ростовской области официально отменили.