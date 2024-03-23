rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Жители Ростовской области помолятся за жертв теракта в «Крокусе»

Жители Ростовской области помолятся за жертв теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 13:52
Фото: rostoveparhia.ru
Жители Ростовской области помолятся за жертв теракта в «Крокусе»
В Ростовской области проведут службу и помолятся за здоровье и души жертв теракта в ТЦ «Крокус Сити Молл», об этом сообщили в пресс-службе Ростовской-на-Дону епархии.

В субботу, 23 марта, представители Донской митрополии объявили, что в день памяти святого праведного старца Павла Таганрогского митрополит Меркурий собирается провести Божественную литургии у мощей праведника. Во время службы православные христиане вознесут сугубую молитву и попросят о скором исцелении раненых и упокоении жертв теракта в концертном зале Crocus City Hall и ТЦ.

Общественники Азербайджана выпустили обращение после теракта в «Крокусе»
Узнать подробнее

В пресс-службе не уточнили, в котором часу начнется богослужение, однако объявили, что подобные службы пройдут во всех донских храмах. В это время верующие и духовенство смогут присоединиться к общим молитвам и попросить выздоровления для выживших, а также покоя для тех, чья жизнь прервалась в результате трагедии.

Напомним, недавно СК России официально заявил, что жертвами трагедии стали уже 133 человека. Разборы завалов концертного зала продолжаются, а потому число жертв может вырасти в ближайшие часы.

Напомним, 24 марта объявили Днем общенационального траура, все мероприятия в Ростовской области официально отменили.

Читайте также:
Жительница Волгодонска пропала без вести после теракта в зале «Крокус Сити Холл»После теракта в «Крокусе» безопасность Ростовской области будут оценивать каждый часВ Ростовской области массово проверят бесхозные машины после теракта в «Крокусе»
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Теракт#Религия#Последние новости Ростова на сегодня#Православие#Трагедия#Православие в Ростовской области#Донская митрополия#Гибель людей#18+#Жертвы#Происшествия#Меркурий#Молитва#Теракт в Крокусе
Подпишитесь
В театрах Ростова рассказали, на какие даты перенесут отмененные спектакли
Сегодня, 09:29
Что отменили в Ростовской области из-за теракта в подмосковном «Крокусе»
Сегодня, 09:18
Дети из Ростовской области были в «Крокусе» во время теракта
Сегодня, 07:38
Траурные баннеры появились в Ростове-на-Дону после теракта в «Крокусе»
Сегодня, 07:07
Безопасность усилили на трассе М-4 «Дон» после теракта в «Крокусе»
Сегодня, 06:53
Стал известен прогноз погоды на весь апрель в Ростовской области
Сегодня, 06:02
"