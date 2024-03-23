Жители Ростовской области помолятся за жертв теракта в «Крокусе»

В пресс-службе не уточнили, в котором часу начнется богослужение, однако объявили, что подобные службы пройдут во всех донских храмах. В это время верующие и духовенство смогут присоединиться к общим молитвам и попросить выздоровления для выживших, а также покоя для тех, чья жизнь прервалась в результате трагедии.