Жители Ростовской области стали чаще рожать по трое и более детей

Кроме того, в ходе обсуждения руководитель Ростовстата объявила, что значительная часть дончан предпочитают создавать многодетные семьи. Если в 2011 году только 13,1% детей становились третьими, четвертыми и более в своей семье, то в 2022 году численность таких детей выросла до 25,2% от общего числа новорожденных.