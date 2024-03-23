Жители Ростовской области стали чаще рожать по трое и более детей

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
На днях в правительстве Ростовской области прошло заседание областной межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам, в котором принимала участие и руководитель Ростовстата Марина Самойлова.
Марина Самойлова рассказала, что, согласно предварительных итогам естественного движения населения Ростовской области, в регионе стабилизировалась рождаемость, снизилась смертность, а также наблюдается динамика сокращения естественной убыли населения.
Кроме того, в ходе обсуждения руководитель Ростовстата объявила, что значительная часть дончан предпочитают создавать многодетные семьи. Если в 2011 году только 13,1% детей становились третьими, четвертыми и более в своей семье, то в 2022 году численность таких детей выросла до 25,2% от общего числа новорожденных.
Ранее Ростовский-на-Дону зоопарк сделал бесплатное посещение для участников СВО, их близких и многодетных семей.