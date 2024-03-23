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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Жители Ростовской области стали чаще рожать по трое и более детей

Жители Ростовской области стали чаще рожать по трое и более детей

23 марта 2024, 14:23
Фото: 1MI
Жители Ростовской области стали чаще рожать по трое и более детей
В Ростовской области за 13 лет выросла доля детей, родившимися в своей семье третьими и более, об этом объявила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

На днях в правительстве Ростовской области прошло заседание областной межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам, в котором принимала участие и руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

Марина Самойлова рассказала, что, согласно предварительных итогам естественного движения населения Ростовской области, в регионе стабилизировалась рождаемость, снизилась смертность, а также наблюдается динамика сокращения естественной убыли населения.

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Кроме того, в ходе обсуждения руководитель Ростовстата объявила, что значительная часть дончан предпочитают создавать многодетные семьи. Если в 2011 году только 13,1% детей становились третьими, четвертыми и более в своей семье, то в 2022 году численность таких детей выросла до 25,2% от общего числа новорожденных.

Ранее Ростовский-на-Дону зоопарк сделал бесплатное посещение для участников СВО, их близких и многодетных семей.

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