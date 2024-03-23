Жительница Волгодонска пропала без вести после теракта в зале «Крокус Сити Холл»

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Напомним, вечером 22 марта в Красногорске произошла трагедия. Несколько боевиков проникли в ТЦ Crocus City Mall и открыли стрельбу по посетителям, после чего вошли в концертный зал и начали расстреливать зрителей концерта группы «Пикник».
В субботу, 23 марта, портал «Блокнот Волгодонск» объявил, что среди посетителей ТЦ во время теракта оказалась местная жительница. По данным издания, жительница Волгодонска навещала сестру в Москве, женщины решили посетить концерт группы «Пикник». Сестры находились в зале, когда в него ворвались террористы.
Дончанка успела сообщить своим родным, что концертный зал загорелся, а люди начали задыхаться. После этого женщина не выходила на связь. Жительница Ростовской области воспитывает двоих детей, сейчас им оказывают психологическую помощь.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области решили проводить проверки безопасности каждый час, чтобы предотвратить любую попытку повторения терактов.