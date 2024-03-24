Что известно о пропавших во время теракта в «Крокусе» жителях Ростовской области

Также в вечер теракта в «Крокусе» были жители Таганрога Виктория и Василий и их сын-подросток Артемий. Старшая дочь пары рассказала Donday, что родители во время теракта были в зрительном зале. Мама успела позвонить ей и сказать, что они покидают помещение. Что случилось с ними после этого, неизвестно.