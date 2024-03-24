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Published Сегодня, 08:52

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Updated Сегодня, 08:53

Разбор завалов в подмосковном «Крокус сити холле»

Что известно о пропавших во время теракта в «Крокусе» жителях Ростовской области

24 марта 2024, 08:52
Фото: МЧС России
Разбор завалов в подмосковном «Крокус сити холле»
Во время теракта в подмосковном «Крокус сити холле» находились сразу несколько жителей Ростовской области, подтвердили в правительстве региона.

Неизвестной остается судьба жительницы Волгодонска Анны Макарской. «АиФ» пишет, что женщина приехала в столицу к сестре, они решили пойти вместе на концерт группы «Пикник» в «Крокусе». После чего перестали выходить на связь.

Анны, как и ее сестры, нет в списках погибших. Были ли у нее при себе документы, неизвестно. О том, что она находится в больнице, также не сообщается. Дома в Волгодонске ее ждут супруг и двое детей.

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Также в вечер теракта в «Крокусе» были жители Таганрога Виктория и Василий и их сын-подросток Артемий. Старшая дочь пары рассказала Donday, что родители во время теракта были в зрительном зале. Мама успела позвонить ей и сказать, что они покидают помещение. Что случилось с ними после этого, неизвестно.

В списках погибших семьи нет. Однако есть вероятность, что у них не было при себе документов. Сейчас родственники ищут Викторию, Василия и Артемия в больницах. Дома в Таганроге семейную пару ждут еще две дочери.

Напомним, после трагедии в «Крокусе» в Ростовской области отменены все массовые спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Усилена охрана социальных учреждений, торговых центров, кинотеатров и так далее. Проверят безопасность школ.

Теракт в «Крокусе» произошел в пятницу, 22 марта. Террористы вошли в помещение перед началом там концерта группы «Пикник». Они расстреляли нескольких посетителей и охрану, после чего устроили поджог. От пуль террористов и огня погибли, по последним данным, 133 человека. Поисковая операция продолжается.

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