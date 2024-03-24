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Published Сегодня, 16:17

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Updated Сегодня, 16:18

Младенческая смертность снизилась в Ростовской области год к году

Десять младенцев умерли в Ростовской области

24 марта 2024, 16:17
Фото: 1MI
Младенческая смертность снизилась в Ростовской области год к году
Младенческая смертность снизилась в Ростовской области год к году, сообщает Росстат.

Статистическая служба опубликовала данные за первый месяц 2024 года. Из них следует, что в январе в Ростовской области умерли 10 младенцев. Показатель снизился год к году. В январе 2023 года в регионе скончались 15 малышей.

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Всего в январе в ЮФО умерли 46 младенцев. Выше всего младенческая смертность в Краснодарском крае и Крыму, там в январе умерли 16 и 14 младенцев соответственно. Тройку лидеров по показателю замкнула Ростовская область.

В целом показатель смертности в Ростовской области в январе снова превысил рождаемость. И снова практически в два раза. Естественная убыль населения в регионе превысила две тысячи человек.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали чаще рожать по трое и более детей.

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