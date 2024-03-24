Десять младенцев умерли в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Статистическая служба опубликовала данные за первый месяц 2024 года. Из них следует, что в январе в Ростовской области умерли 10 младенцев. Показатель снизился год к году. В январе 2023 года в регионе скончались 15 малышей.
Всего в январе в ЮФО умерли 46 младенцев. Выше всего младенческая смертность в Краснодарском крае и Крыму, там в январе умерли 16 и 14 младенцев соответственно. Тройку лидеров по показателю замкнула Ростовская область.
В целом показатель смертности в Ростовской области в январе снова превысил рождаемость. И снова практически в два раза. Естественная убыль населения в регионе превысила две тысячи человек.
Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали чаще рожать по трое и более детей.