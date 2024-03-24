Дети свободно разгуливают по развалам скандального дома на Нариманова в Ростове

Собственники жилья сообщили, что дом перестали охранять должным образом. Доступ к нему едва огорожен, пройти к развалинам дома может в теории любой желающий. При этом сами власти Ростова ни раз упирали на то, что здание может обвалиться в любой момент и представляет смертельную опасность.