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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Малолетние мародеры лазают по развалинам дома на Нариманова, 72/3 в Ростове

Дети свободно разгуливают по развалам скандального дома на Нариманова в Ростове

24 марта 2024, 10:34
Фото: rostovgazeta.ru
Малолетние мародеры лазают по развалинам дома на Нариманова, 72/3 в Ростове
Малолетние мародеры лазают по развалинам дома на Нариманова, 72/3 в Ростове, сообщают в социальных сетях жители многострадальной пятиэтажки.

Собственники жилья сообщили, что дом перестали охранять должным образом. Доступ к нему едва огорожен, пройти к развалинам дома может в теории любой желающий. При этом сами власти Ростова ни раз упирали на то, что здание может обвалиться в любой момент и представляет смертельную опасность.

Однако это не останавливает малолетних мародеров. Подростков, лазающих по развалинам дома, на днях заметили местные жители. Они попытались отговорить юношей от затеи изучить руины здания, однако эта идея не увенчалась успехом.

Малолетние мародеры лазают по развалинам дома на Нариманова, 72/3 в Ростове
Видео: Telegram-чат жителей дома на Нариманова, 72/3

Местные жители просят властей обратить внимание на проблему и решить вопрос с безопасностью.

Ранее сообщалось, что больше сотни домов в Ростовской области грозит обрушение.

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