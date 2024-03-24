Дети свободно разгуливают по развалам скандального дома на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Собственники жилья сообщили, что дом перестали охранять должным образом. Доступ к нему едва огорожен, пройти к развалинам дома может в теории любой желающий. При этом сами власти Ростова ни раз упирали на то, что здание может обвалиться в любой момент и представляет смертельную опасность.
Однако это не останавливает малолетних мародеров. Подростков, лазающих по развалинам дома, на днях заметили местные жители. Они попытались отговорить юношей от затеи изучить руины здания, однако эта идея не увенчалась успехом.
Местные жители просят властей обратить внимание на проблему и решить вопрос с безопасностью.
Ранее сообщалось, что больше сотни домов в Ростовской области грозит обрушение.