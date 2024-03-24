До +17 градусов будет в Ростовской области

С понедельника в Ростове температура воздуха днем повысится в среднем до +15 градусов. Ближе к выходным столбики термометров и вовсе поднимутся до +17 градусов. Вечерами будет холодать до +5 градусов. В среднем по области температура воздуха днем составит +10 — +15 градусов, а вечером будет опускаться до нуля.