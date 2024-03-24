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Posted Сегодня, 17:35

Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Долгожданное весеннее тепло придет в Ростовскую область на следующей неделе

До +17 градусов будет в Ростовской области

24 марта 2024, 17:35
Фото: rostovgazeta.ru
Долгожданное весеннее тепло придет в Ростовскую область на следующей неделе

Потепление до +17 градусов и солнце ожидаются в Ростовской области с 25 марта

Долгожданное весеннее тепло придет в Ростовскую область на следующей неделе, следует из прогнозов гидрометцентра.

С понедельника в Ростове температура воздуха днем повысится в среднем до +15 градусов. Ближе к выходным столбики термометров и вовсе поднимутся до +17 градусов. Вечерами будет холодать до +5 градусов. В среднем по области температура воздуха днем составит +10 — +15 градусов, а вечером будет опускаться до нуля.

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В понедельник возможен туман, а также небольшой дождь. Также осадки возможны в среду, 27 марта. В остальные дни в области будет преимущественно облачно. В Ростове и в целом по югу ожидается солнечная погода.

Что касается ветра, его максимальные порывы составят до 12 метров в секунду.

Ранее стал известен прогноз погоды на апрель в Ростовской области.

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