rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Губернатор Ростовской области Василий Голубев почтил память погибших в теракте в «Крокусе»

Губернатора Голубева заметили с цветами в центре Ростове

24 марта 2024, 13:42
Фото: Telegram-канал Василия Голубева
Губернатор Ростовской области Василий Голубев почтил память погибших в теракте в «Крокусе»

Губернатор в Ростове возложил цветы к мемориалу в память о жертвах теракта

Губернатор Ростовской области Василий Голубев почтил память погибших в теракте в «Крокусе», об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» образовался в Ростове 23 марта у входа в парк Горького. Ростовчане приносят туда игрушки, цветы и свечи. По всему городу развешаны баннеры в память о погибших и пострадавших в жутком теракте.

Что известно о пропавших во время теракта в «Крокусе» жителях Ростовской области
Узнать подробнее

Сегодня к стихийному мемориалу прибыл и губернатор Василий Голубев. Он возложил букет гвоздик к мемориалу и почтил память погибших.

«Ростовская область скорбит вместе со всей страной», — написал глава региона.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вечером там должен был пройти концерт группы «Пикник». Перед началом мероприятия в здание вошли террористы и расстреляли всех, кто попался им на пути из автоматов. Позже они устроили в «Крокусе» пожар, уничтоживший крышу зданий и концертный зал. По предварительным данным, теракт унес жизни 133 человек.

Напомним, ростовчане могут пожертвовать деньги пострадавшим в теракте в «Крокусе».

Читайте также:
Тревожные кнопки проверят в школах Ростова после теракта в «Крокусе»В Ростовской области отменяют концерты и занятия из-за теракта в «Крокусе»«Детей страшно отпускать»: дончане требуют перевести школы на дистант с 25 марта
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Теракт#Последние новости Ростова на сегодня#Теракт в Крокусе
Подпишитесь
Образцы ДНК взяли у семьи пропавших в «Крокусе» жителей Ростовской области
Сегодня, 10:03
Дети свободно разгуливают по развалам скандального дома на Нариманова в Ростове
Сегодня, 10:34
Власти решили очистить Ростов от самостроев
Сегодня, 09:28
Что известно о пропавших во время теракта в «Крокусе» жителях Ростовской области
Сегодня, 08:52
Тревожные кнопки проверят в школах Ростова после теракта в «Крокусе»
Сегодня, 08:18
В ростовском зоопарке объяснили облезлый вид животных
Сегодня, 07:39
"