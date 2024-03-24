Губернатора Голубева заметили с цветами в центре Ростове

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» образовался в Ростове 23 марта у входа в парк Горького. Ростовчане приносят туда игрушки, цветы и свечи. По всему городу развешаны баннеры в память о погибших и пострадавших в жутком теракте.
Сегодня к стихийному мемориалу прибыл и губернатор Василий Голубев. Он возложил букет гвоздик к мемориалу и почтил память погибших.
«Ростовская область скорбит вместе со всей страной», — написал глава региона.
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вечером там должен был пройти концерт группы «Пикник». Перед началом мероприятия в здание вошли террористы и расстреляли всех, кто попался им на пути из автоматов. Позже они устроили в «Крокусе» пожар, уничтоживший крышу зданий и концертный зал. По предварительным данным, теракт унес жизни 133 человек.
Напомним, ростовчане могут пожертвовать деньги пострадавшим в теракте в «Крокусе».