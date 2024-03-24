Губернатора Голубева заметили с цветами в центре Ростове

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вечером там должен был пройти концерт группы «Пикник». Перед началом мероприятия в здание вошли террористы и расстреляли всех, кто попался им на пути из автоматов. Позже они устроили в «Крокусе» пожар, уничтоживший крышу зданий и концертный зал. По предварительным данным, теракт унес жизни 133 человек.