Итоги недели: Ростовская область отменяет концерты, пока люди несут цветы к мемориалу

Как и в случае с Макарской, у таганрожцев могло не быть при себе документов. Их нет в списках погибших, как и нет в больницах Москвы и Подмосковья. У дочери Василия и Виктории взяли образцы ДНК. В Таганроге родителей ждут еще две сестры, одна из которых несовершеннолетняя.