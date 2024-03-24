Итоги недели: Ростовская область отменяет концерты, пока люди несут цветы к мемориалу

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
В пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус сити холле» произошел один из самых страшных терактов за всю историю России. Боевики из автоматов расстреляли посетителей концертной площадки, а затем устроили поджог, практически уничтожившей здание. Трагедия унесла жизни 133 человек.
Власти Ростовской области принесли свои соболезнования и осудили терроризм. В области состоялось заседание антитеррористической комиссии. По ее итогам, в регионе ввели ряд ограничений безопасности.
Также власти рассказали о том, что в области массово проверят бесхозные машины после теракта в «Крокусе». Меры безопасности усилили и на федеральной трассе М-4 «Дон».
В ночь трагедии губернатор Ростовской области анонсировал отмену 23 и 24 марта всех массовых культурных и спортивных мероприятий, а также экскурсий. Из-за этого в Ростове не состоялся запланированный забег и несколько других творческих выступлений.
Также отменились все массовые мероприятия в вузах города. В ЮФУ студентов перевели на дистанционный формат обучения. К этой мере прибегли и власти Таганрога. Там дистанционную учебу ввели для школьников.
Пожалуй, единственной точкой массового притяжения в Ростове стал стихийный мемориал у парка Горького в память о жертвах теракта в «Крокусе». Горожане приносили туда цветы и свечи.
В «Крокус сити холле» без вести пропали несколько жителей Ростовской области. Они приехали в вечер трагедии на концерт группы «Пикник».
Так, внутри оказалась жительница Волгодонска Анна Макарская. Концерт она решила посетить вместе с сестрой. Они обе до сих пор не выходят на связь. Макарской нет ни в списках погибших, ни в списках пострадавших. Возможно, причина тому отсутствие у Анны при себе документов. Дома в Волгодонске ее ждут муж и сын.
Также на концерт в тот вечер пришли в «Крокус» 44-летняя Виктория с 41-летним мужем Василием и 12-летнием сыном Артемием из Таганрога. Прямо во время теракта Виктория позвонила старшей дочери и сообщила, что покинула зрительный зал. После этого никто из членов семьи на связь не выходил.
Как и в случае с Макарской, у таганрожцев могло не быть при себе документов. Их нет в списках погибших, как и нет в больницах Москвы и Подмосковья. У дочери Василия и Виктории взяли образцы ДНК. В Таганроге родителей ждут еще две сестры, одна из которых несовершеннолетняя.