rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Разборы завалов «Крокус сити холла»

Ростовчане могут пожертвовать деньги пострадавшим в теракте в «Крокусе»

24 марта 2024, 11:09
Фото: МЧС России
Разборы завалов «Крокус сити холла»
Открыт сбор пожертвований на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокусе», сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона поблагодарил российский бизнес, который откликнулся на трагедию в «Крокусе». Компании и обычные предприниматели жертвуют средства пострадавшим и семьям погибших в теракте, а также оказывают другую помощь.

Торговые центры Ростова ждет масштабная проверка после теракта в «Крокусе»
Узнать подробнее

Также подмосковные власти вместе с коллегами из Москвы и Красного креста объявили сбор пожертвований на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокусе». Деньги туда могут отправить все желающие. Затем специальная комиссия распределит их между жертвами трагедии.

Напомним, теракт в «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. На одной из крупнейших концертных площадок страны должен был пройти концерт группы «Пикник». Перед началом мероприятия в здание вошли террористы. Они расстреливали людей из автоматов, после чего подожгли здание. По данным на утро 24 марта, в теракте погибли 133 человека. В России объявлен общенациональный траур.

Ранее RostovGazeta рассказала, что известно о пропавших во время теракта в «Крокусе» жителях Ростовской области.

Читайте также:
Образцы ДНК взяли у семьи, пропавших в «Крокусе» жителей Ростовской областиЧто известно о пропавших во время теракта в «Крокусе» жителях Ростовской областиТревожные кнопки проверят в школах Ростова после теракта в «Крокусе»
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Теракт#Происшествия#Теракт в Крокусе
Подпишитесь
Образцы ДНК взяли у семьи, пропавших в «Крокусе» жителей Ростовской области
Сегодня, 10:03
Дети свободно разгуливают по развалам скандального дома на Нариманова в Ростове
Сегодня, 10:34
Власти решили очистить Ростов от самостроев
Сегодня, 09:28
Что известно о пропавших во время теракта в «Крокусе» жителях Ростовской области
Сегодня, 08:52
Тревожные кнопки проверят в школах Ростова после теракта в «Крокусе»
Сегодня, 08:18
В ростовском зоопарке объяснили облезлый вид животных
Сегодня, 07:39
"