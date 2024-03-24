Ростовчане могут пожертвовать деньги пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Напомним, теракт в «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. На одной из крупнейших концертных площадок страны должен был пройти концерт группы «Пикник». Перед началом мероприятия в здание вошли террористы. Они расстреливали людей из автоматов, после чего подожгли здание. По данным на утро 24 марта, в теракте погибли 133 человека. В России объявлен общенациональный траур.