Ростовчане могут пожертвовать деньги пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Глава региона поблагодарил российский бизнес, который откликнулся на трагедию в «Крокусе». Компании и обычные предприниматели жертвуют средства пострадавшим и семьям погибших в теракте, а также оказывают другую помощь.
Также подмосковные власти вместе с коллегами из Москвы и Красного креста объявили сбор пожертвований на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокусе». Деньги туда могут отправить все желающие. Затем специальная комиссия распределит их между жертвами трагедии.
Напомним, теракт в «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. На одной из крупнейших концертных площадок страны должен был пройти концерт группы «Пикник». Перед началом мероприятия в здание вошли террористы. Они расстреливали людей из автоматов, после чего подожгли здание. По данным на утро 24 марта, в теракте погибли 133 человека. В России объявлен общенациональный траур.
Ранее RostovGazeta рассказала, что известно о пропавших во время теракта в «Крокусе» жителях Ростовской области.