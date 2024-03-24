Самая кошмарная реальность: как теракт в «Крокусе» задел Ростовскую область

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Вечером пятницы, 22 марта, Telegram-каналы стали разрывать сообщения о стрельбе и звуках взрыва в подмосковном «Крокус сити холле». Посетители одной из крупнейшей концертных площадок страны записывали видео и писали сообщения о вооруженных автоматами людях в камуфляже внутри.
В «Крокусе» был запланирован концерт группы «Пикник». На него раскупили больше шести тысяч билетов. Однако выступлению не суждено было состояться. Перед началом мероприятия в здание вошли несколько террористов и начали в упор расстреливать всех, кого видели — в том числе детей. Позже спасатели найдут среди погибших целые семьи.
Террористы также устроили в здании поджог. Огонь быстро распространился, охватив другие этажи и крышу. Вскоре она частично обрушилась, а от самого концертного зала не осталось ничего, кроме обугленных обломков.
По данным на утро 24 марта, теракт в «Крокус сити холле» унес жизни 133 человек, 152 человека пострадали. Вероятно, эти цифры не конечные, так как поисковая операция еще продолжается. Теракт в «Крокусе» стал вторым в современной России по количеству жертв. Больше унесла лишь трагедия в Беслане — там погибли 330 человек.
Власти Ростовской области отреагировали на новости из подмосковного «Крокуса» буквально в течение часа. Они принесли свои соболезнования и осудили терроризм во всех его проявлениях. В тот же вечер губернатор Василий Голубев отменил в регионе все массовые спортивные и культурные мероприятия.
Усилили свою охрану и торговые центры. Например, у ТЦ «Мега» в ночь трагедии дежурили наряды полиции.
Массовые мероприятия отменили и ростовские вузы. В ЮФУ студентов перевели на дистанционный формат обучения.
На следующий день жители Ростова и других городов области организовали стихийные мемориалы в память о жертвах теракта. Люди приносили туда цветы, свечи и детские игрушки. Жители в социальных сетях приносят слова соболезнования согражданам. По всему Ростову развешаны биллборды со словами скорби.
В Ростове и области на следующий день после трагедии собрали антитеррористические комиссии. По итогу их заседаний было решено усилить меры безопасности в ТЦ, кинотеатрах, театрах, рынках, спортивных комплексах и так далее.
В школах проведут проверку работы тревожных кнопок, металлодетекторов и охраны. Самих детей оставили на весенних каникулах до 1 апреля. Детские сады при этом с 25 марта будут работать в штатном режиме.
Также усиление безопасности введено на федеральной трассе М-4 «Дон». Подтвердили власти и отмену всех массовых мероприятий и экскурсий.
В «Крокус сити холле» в вечер теракта находились сразу несколько жителей Ростовской области. Например, сообщалось, что в отеле «Аквариум», который находится рядом с корпусом «Крокус Экспо 3», проходил Чемпионат России по бальным танцам, в котором принимали участие и десять детей из Ростовской области. Благодаря тому, что Чемпионат проходил в другом помещении, никто из них не пострадал. Танцоры оперативно покинули площадку.
В самом здании, атакованном террористами, находились жители региона, приехавшие на концерт группы «Пикник». Так, внутри оказалась жительница Волгодонска Анна Макарская вместе с сестрой. Женщина с вечера трагедии не выходит на связь. Ее нет ни в списках погибших, ни в списках пострадавших. Возможно, причина тому отсутствие у Анны при себе документов. Дома в Волгодонске ее ждут муж и сын.
Также на концерт пришли в тот вечер 44-летняя Виктория с 41-летним мужем Василием и 12-летнием сыном Артемием из Таганрога. Во время теракта Виктория позвонила старшей дочери и сообщила, что покинула зрительный зал. После этого никто из членов семьи на связь не выходил.
Как и в случае с Макарской, у таганрожцев могло не быть при себе документов. Их нет в списках погибших, как и нет в больницах Москвы и Подмосковья. У дочери Василия и Виктории взяли образцы ДНК. В Таганроге родителей ждут еще две сестры, одна из которых несовершеннолетняя.
Расследование теракта продолжается. Самих террористов задержали вблизи границы в Брянской области. Сейчас они дают показания. Спасатели продолжают разгребать завалы на территории «Крокуса». Больницы Москвы и Подмосковья помогают реабилитироваться раненым.
Местные власти заявили, что окажут пострадавшим и родственникам погибших всевозможную помощь. Поблагодарили они и бизнесменов и компании, оказывающих финансовую и другую поддержку жертвам теракта.
Помочь пострадавшим и семьям погибших могут все желающие. Власти Москвы и Подмосковья вместе с Красным крестом организовали сбор пожертвований для жертв теракта.