Тревожные кнопки проверят в школах Ростова после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
24 марта в России объявлен общенациональный траур после теракта в «Крокус сити холле». Он унес жизни 133 человек, пострадали еще 152. В числе погибших и раненых есть дети и даже целые семьи.
В Ростове на фоне трагических событий в Подмосковье решили усилить меры безопасности. Так, особое внимание уделят школам. В учебных заведениях проверят работу тревожных кнопок, рамок металлодетекторов и охраны. Сами учащиеся пробудут на весенних каникулах до 1 апреля.
Напомним, теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел в пятницу, 22 марта. Вечером там был запланирован концерт группы «Пикник», куда были раскуплены больше шести тысяч билетов. Террористы вошли в здание перед началом мероприятия, расстреляв охрану из автоматов. Затем преступники принялись расстреливать беззащитных людей, после чего устроили в здании «Крокуса» пожар.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, что отменили в Ростовской области из-за теракта в подмосковном «Крокусе».