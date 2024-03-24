Тревожные кнопки проверят в школах Ростова после теракта в «Крокусе»

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел в пятницу, 22 марта. Вечером там был запланирован концерт группы «Пикник», куда были раскуплены больше шести тысяч билетов. Террористы вошли в здание перед началом мероприятия, расстреляв охрану из автоматов. Затем преступники принялись расстреливать беззащитных людей, после чего устроили в здании «Крокуса» пожар.