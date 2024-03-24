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Безопасность ростовских учебных заведений проверят после трагедии в «Крокус сити холле»

Тревожные кнопки проверят в школах Ростова после теракта в «Крокусе»

24 марта 2024, 08:18
Фото: 1MI
Безопасность ростовских учебных заведений проверят после трагедии в «Крокус сити холле»
Безопасность ростовских учебных заведений проверят после трагедии в «Крокус сити холле», рассказали в администрации.

24 марта в России объявлен общенациональный траур после теракта в «Крокус сити холле». Он унес жизни 133 человек, пострадали еще 152. В числе погибших и раненых есть дети и даже целые семьи.

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В Ростове на фоне трагических событий в Подмосковье решили усилить меры безопасности. Так, особое внимание уделят школам. В учебных заведениях проверят работу тревожных кнопок, рамок металлодетекторов и охраны. Сами учащиеся пробудут на весенних каникулах до 1 апреля.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел в пятницу, 22 марта. Вечером там был запланирован концерт группы «Пикник», куда были раскуплены больше шести тысяч билетов. Террористы вошли в здание перед началом мероприятия, расстреляв охрану из автоматов. Затем преступники принялись расстреливать беззащитных людей, после чего устроили в здании «Крокуса» пожар.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, что отменили в Ростовской области из-за теракта в подмосковном «Крокусе».

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