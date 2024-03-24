«У нас богатый опыт»: житель Ростова предложил обыски и задержания под заказ

Переодетые аниматоры готовы разыграть свой «спектакль» на выпускном, корпоративе, дне рождении и даже во время предложения руки и сердца. Стоимость услуги зависит от вида самого мероприятия и сложности розыгрыша. Минимальная цена составляет 8 тысяч рублей, а максимальная — 14 тысяч рублей.