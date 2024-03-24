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Posted Сегодня, 17:12

Published Сегодня, 17:12

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

Ростовчанам предлагают розыгрыши в виде обысков и задержаний

«У нас богатый опыт»: житель Ростова предложил обыски и задержания под заказ

24 марта 2024, 17:12
Фото: 1MI
Ростовчанам предлагают розыгрыши в виде обысков и задержаний

Житель Ростова предложил обыски и задержания под заказ

Разыграть обыск на выпускном или корпоративе предлагают жителям Ростова за сумму от восьми тысяч рублей, сообщается на сайте бесплатных объявлений.

«Если давно мечтаете разыграть друзей, причем необычным образом, таким как задержания, обысковые мероприятия, и другие следственные действия, тогда обращайтесь к нам!» — начинают объявление о своих услугах ростовчане.

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Переодетые аниматоры готовы разыграть свой «спектакль» на выпускном, корпоративе, дне рождении и даже во время предложения руки и сердца. Стоимость услуги зависит от вида самого мероприятия и сложности розыгрыша. Минимальная цена составляет 8 тысяч рублей, а максимальная — 14 тысяч рублей.

«Вы можете заказать просто задержание, а можете выбрать задержание по всем требованиям законодательства РФ. К таким требованиям относятся необходимый перечень процессуальных документов, силовая поддержка и многое другое, что будет обсуждаться при Вашем обращении!» — указывается в объявлении.

Также авторы заверяют, что имеют «богатый опыт» службы в органах как следователи, оперативники, бойцы Росгвардии, ОМОНа, СОБРа.

Ранее парень в Ростове предлагал девушкам сыграть их возлюбленного за деньги на 8 Марта.

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