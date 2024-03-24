«У нас богатый опыт»: житель Ростова предложил обыски и задержания под заказ

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
«Если давно мечтаете разыграть друзей, причем необычным образом, таким как задержания, обысковые мероприятия, и другие следственные действия, тогда обращайтесь к нам!» — начинают объявление о своих услугах ростовчане.
Переодетые аниматоры готовы разыграть свой «спектакль» на выпускном, корпоративе, дне рождении и даже во время предложения руки и сердца. Стоимость услуги зависит от вида самого мероприятия и сложности розыгрыша. Минимальная цена составляет 8 тысяч рублей, а максимальная — 14 тысяч рублей.
«Вы можете заказать просто задержание, а можете выбрать задержание по всем требованиям законодательства РФ. К таким требованиям относятся необходимый перечень процессуальных документов, силовая поддержка и многое другое, что будет обсуждаться при Вашем обращении!» — указывается в объявлении.
Также авторы заверяют, что имеют «богатый опыт» службы в органах как следователи, оперативники, бойцы Росгвардии, ОМОНа, СОБРа.
Ранее парень в Ростове предлагал девушкам сыграть их возлюбленного за деньги на 8 Марта.