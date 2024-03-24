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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

Голубев заявил, что рядом со школами Ростовской области будут дежурить казаки

У школ в Ростовской области выставят казачьи патрули

24 марта 2024, 06:43
Фото: 1MI
Голубев заявил, что рядом со школами Ростовской области будут дежурить казаки
Возле образовательных учреждений Ростовской области будут организованы патрули казаков и дружинников, об этом объявил губернатор региона Василий Голубев.

Напомним, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», где вооруженная группа открыла огонь по посетителям концерта, в Ростовской области состоялось заседание антитеррористической комиссии. На нем были приняты решения, направленные на обеспечение порядка в регионе.

«Принято решение организовать возле учреждений образования патрулирование силами казачьих подразделений и дружинников», — сообщил Голубев по итогам заседания.

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Кроме того, согласно сообщению администрации Ростова, в ближайшее время будет организована проверка систем безопасности, которыми оснащены ростовские школы и детские сады.

В сообщении отмечается, что до 1 апреля школьники будут находиться на каникулах. По словам Голубева, это позволит лучше проверить антитеррористическую защищенность учебных заведений. Детские сады с 25 марта будут работать в штатном режиме.

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