У школ в Ростовской области выставят казачьи патрули

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Напомним, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», где вооруженная группа открыла огонь по посетителям концерта, в Ростовской области состоялось заседание антитеррористической комиссии. На нем были приняты решения, направленные на обеспечение порядка в регионе.
«Принято решение организовать возле учреждений образования патрулирование силами казачьих подразделений и дружинников», — сообщил Голубев по итогам заседания.
Кроме того, согласно сообщению администрации Ростова, в ближайшее время будет организована проверка систем безопасности, которыми оснащены ростовские школы и детские сады.
В сообщении отмечается, что до 1 апреля школьники будут находиться на каникулах. По словам Голубева, это позволит лучше проверить антитеррористическую защищенность учебных заведений. Детские сады с 25 марта будут работать в штатном режиме.