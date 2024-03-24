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Весенняя линька стала причиной не самого привлекательного внешнего вида животных в зоопарке

В ростовском зоопарке объяснили облезлый вид животных

24 марта 2024, 07:39
Фото: 1MI
Весенняя линька стала причиной не самого привлекательного внешнего вида животных в зоопарке
Весенняя линька стала причиной не самого привлекательного внешнего вида животных в зоопарке, объяснили в учреждении.

Зоологи рассказали, что с наступление весны у медведей в шерсти появились проплешины, мех лисиц стал торчать клочьями, а волки выглядят худыми и не чесанными.

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Неприглядный внешний обитателей зоопарка связан с наступлением тепла. Теперь животным не нужна густая и пышная шерсть, они начали линять. Процесс линьки может занять до нескольких месяцев.

«Потому что в зоопарке это происходит естественным способом, как и в природных условиях», — заключили зоологи.

Ранее кенгуренок родился в зоопарке Ростова. Однако его пол определить не смогли, так как малыш живет в кармане у матери.

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