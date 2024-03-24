В ростовском зоопарке объяснили облезлый вид животных

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Зоологи рассказали, что с наступление весны у медведей в шерсти появились проплешины, мех лисиц стал торчать клочьями, а волки выглядят худыми и не чесанными.
Неприглядный внешний обитателей зоопарка связан с наступлением тепла. Теперь животным не нужна густая и пышная шерсть, они начали линять. Процесс линьки может занять до нескольких месяцев.
«Потому что в зоопарке это происходит естественным способом, как и в природных условиях», — заключили зоологи.
Ранее кенгуренок родился в зоопарке Ростова. Однако его пол определить не смогли, так как малыш живет в кармане у матери.