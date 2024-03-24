В Ростовской области стали чаще разводиться и реже жениться

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В январе 2023 года число браков равнялось 1 233. В этом январе заключили лишь 1 114 браков. Показатель снизился на 119.
При этом разводов в январе 2024 года оформили в количестве 1 568. Год к году показатель вырос на 53, так как в январе 2023 года расторгнуть брак решили 1 515 супружеских пар.
Также в Ростовской области в январе снова снизилась рождаемость. При этом показатель смертности, наоборот, вырос. Естественная убыль населения в регионе составила 2 543 человека.
Ранее сообщалось, что одинокой оказалась каждая вторая жительница Ростовской области.