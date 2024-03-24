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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

В январе в Ростовской области заключили 1 114 браков в январе

В Ростовской области стали чаще разводиться и реже жениться

24 марта 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
В январе в Ростовской области заключили 1 114 браков в январе
В январе в Ростовской области заключили 1 114 браков в январе, следует из данных Росстата.

В январе 2023 года число браков равнялось 1 233. В этом январе заключили лишь 1 114 браков. Показатель снизился на 119.

Жители Ростовской области стали реже вступать в брак в 2023 году
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При этом разводов в январе 2024 года оформили в количестве 1 568. Год к году показатель вырос на 53, так как в январе 2023 года расторгнуть брак решили 1 515 супружеских пар.

Также в Ростовской области в январе снова снизилась рождаемость. При этом показатель смертности, наоборот, вырос. Естественная убыль населения в регионе составила 2 543 человека.

Ранее сообщалось, что одинокой оказалась каждая вторая жительница Ростовской области.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Росстат#Статистика разводов в Ростовской области#Статистика браков в Ростовской области
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