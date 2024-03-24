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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В январе смертность в Ростовской области практически в два раза превысила рождаемость

В Ростовской области жители умирают вдвое чаще, чем рождаются

24 марта 2024, 12:40
Фото: 1MI
В январе смертность в Ростовской области практически в два раза превысила рождаемость
В январе смертность в Ростовской области практически в два раза превысила рождаемость, следует из данных Росстата.

Так, в январе в регионе родилось 2 743 ребенка. Это всего лишь на шесть больше, чем за январь 2023 года.

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При этом умерли в области 5 286 местных жителей. Показатель смертности в регионе вырос год к году на 229 единиц.

Таким образом, естественная убыль населения в начале года в Ростовской области составила 2 543 человека.

Демографическая яма разрастается в регионе катастрофическими масштабами. В 2023 году смертность в регионе в два раза превысила рождаемость.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области в 1,5 раза чаще других россиян умирают «от старости».

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