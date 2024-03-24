В Ростовской области жители умирают вдвое чаще, чем рождаются

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Так, в январе в регионе родилось 2 743 ребенка. Это всего лишь на шесть больше, чем за январь 2023 года.
При этом умерли в области 5 286 местных жителей. Показатель смертности в регионе вырос год к году на 229 единиц.
Таким образом, естественная убыль населения в начале года в Ростовской области составила 2 543 человека.
Демографическая яма разрастается в регионе катастрофическими масштабами. В 2023 году смертность в регионе в два раза превысила рождаемость.
Ранее сообщалось, что жители Ростовской области в 1,5 раза чаще других россиян умирают «от старости».