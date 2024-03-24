Власти решили очистить Ростов от самостроев

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Управление капитального строительства Ростова объявило сразу несколько аукционов на поиск подрядчика для сноса самовольных построек в городе. Общая сумма контрактов превысит 12 миллионов рублей.
В список зданий, подлежащих скорому сносу, попали кафе на улице Сержантова, 1, а также постройка рядом с вокзалом на Привокзальной площади, ½Б. Также самострой уберут по адресам Ученический, 5; Зорге, 20; Евдокимова, 35А; Дранко, 112В и на пересечении Днепровского и Вятской.
Ранее сообщалось, что власти Ростова ищут подрядчика, который займется демонтажом нелегальных ларьков.