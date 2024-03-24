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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

12 миллионов рублей потратят на снос самостроев в Ростове

Власти решили очистить Ростов от самостроев

24 марта 2024, 09:28
Фото: 1MI
12 миллионов рублей потратят на снос самостроев в Ростове
12 миллионов рублей потратят на снос самостроев в Ростове, сообщается на сайте государственных закупок.

Управление капитального строительства Ростова объявило сразу несколько аукционов на поиск подрядчика для сноса самовольных построек в городе. Общая сумма контрактов превысит 12 миллионов рублей.

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В список зданий, подлежащих скорому сносу, попали кафе на улице Сержантова, 1, а также постройка рядом с вокзалом на Привокзальной площади, ½Б. Также самострой уберут по адресам Ученический, 5; Зорге, 20; Евдокимова, 35А; Дранко, 112В и на пересечении Днепровского и Вятской.

Ранее сообщалось, что власти Ростова ищут подрядчика, который займется демонтажом нелегальных ларьков.

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